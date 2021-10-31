Михаил Добкин: Реальные результаты выборов мэра Харькова предполагают второй тур

Об этом заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин.

"Я честно и терпеливо выдержал целый час беснующегося потока информации от разных СМИ. За основу своих новостей эти СМИ брали информацию экзит-поллов, заранее заказанных штабом оппонента. Их итоговая информация мало чем отличается от ранее публиковавшихся социсследований СОЦИСов, КМИСов и других контор", - написал он на своей телеграм-странице.

По словам Михаила Добкина, реальные результаты голосования выглядят так: Игорь Терехов 41%, Михаил Добкин – 35%.

"Теперь к реальной ситуации. Явка 28%. По нашим опросам 41 ИА, 35 Я. И это при всех их стараниях вытащить за уши провластного кандидата. Скоро опубликую первые результаты параллельного подсчета. Боремся дальше. Уступать никто не намерен!" – подытожил Михаил Добкин.

Напомним, сегодня в Харькове состоялись выборы городского головы. Во время голосования наблюдатели неоднократно фиксировали нарушения в пользу провластного кандидата и.о. мэра Харькова Игоря Терехова. По словам одного из кандидатов в мэры Дмитрия Маринина, штаб Игоря Терехова прибегал к массовым фальсификациям и вбросу бюллетеней.