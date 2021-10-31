У Харкові під час виборів мера сторонні особи фіксували на фото, як голосували курсанти

Центра виборча комісія

Спостерігачі фіксували, які під час виборів мера Харкова сторонні особи робили фотофіксацію того, як голосують виборці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на громадянську мережу "ОПОРА".

Зокрема, спостерігачі "ОПОРИ" на кількох дільницях фіксували факти ймовірного контролю за голосуванням з боку сторонніх осіб.

Так, на дільницю №631164, розташовану в гуртожитку Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, одномоментно прийшли курсанти, яких супроводжували сторонні особи.

За словами спостерігача "ОПОРИ", сторонні особи фіксували на фото факт голосування курсантами.

Крім того, на дільниці №631532, розташованій у ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України", спостерігач зробив зауваження сторонній особі, яка незаконно перебувала на дільниці. Ця особа не представилася, піти з дільниці відмовилася, але заявила "ще 5 моїх проголосує і я піду з дільниці".

Також на кількох дільницях спостерігачі "ОПОРИ" фіксують наявність камер спостереження.

Такі ситуації теж є ознаками ймовірного контрольованого голосування. Крім того, це говорить про те, що орган місцевого самоврядування не забезпечив належні приміщення для розміщення дільничних виборчих комісій.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 61 Виборчого кодексу, органи місцевого самоврядування мають надавати необхідні приміщення для роботи ДВК та проведення голосування відповідно до вимог кодексу. А кодекс прямо вказує, що на засіданні та під час голосування можуть бути присутні (ч. 8 ст. 36 Виборчого кодексу України) лише члени комісій вищого рівня, Служби розпорядника Державного реєстру виборців, кандидати на відповідних виборах, їх довірені особи, уповноважені особи партій.

Таким чином, присутність на підготовчому засіданні та під час голосування осіб, не передбачених Виборчим кодексом, заборонена.

Відповідно до частини 1 статті 16 Виборчого кодексу України голосування на виборах в Україні є таємним. Контроль за змістом волевиявлення виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється.

Нагадаємо, лише за перші чотири години роботи виборчих дільниць у Харкові до правоохоронців надійшло 22 повідомлення про порушення виборчого законодавства. Особовий склад поліції Харківщини працює у посиленому варіанті несення служби.