Михайло Добкін: У Терехова заступників більше, ніж у прем'єр-міністра - це непотрібна бюрократія

Про це під час зустрічі з харків'янами заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках, кандидат в мери Харкова Михайло Добкін.

За його словами, система управління міста, яку вибудував в.о. мера Ігор Терехов з 11 заступниками, неефективна, бюрократична і несе корупційні ризики, а сам в.о. мера не контролює реальну ситуацію, делегувавши повноваження людям, які висмоктують разом з ним гроші з бюджету. При цьому Терехов займається самопіаром, а не роботою в тому ключі, в якому її будував Геннадій Кернес.

"Сьогодні вже рік немає Геннадія Кернеса з нами. Рік править Терехов - у нього 11 заступників. Навіщо? У прем'єр-міністра менше... І багато зайвих людей в цих структурах. Люди, які прибирають наші вулиці, вони отримують копійки, а ця численна "команда Терехова" просто висмоктує величезні гроші з бюджету. Потрібно розігнати всіх цих бюрократів і корупціонерів, а тим людям, які прибирають наші вулиці, підняти зарплати", - говорить Михайло Добкін.

Він пояснив, що збільшення кількості заступників у Геннадія Кернеса було пов'язано з життєвими обставинами, в які він потрапив. "До 2014-го року Геннадій Кернес об'їжджав всі двори, возив з собою чиновників. Якщо щось не так - він з них шкуру знімав, а іноді міг навіть і слово сказати. У 2014-му році його поранили, і він переніс багато операцій, а 2015-й рік пішов на відновлення. У підсумку, людина втратила мобільність, а йому ж потрібно своїми очима все бачити. З'явилося не 5, а 10 заступників. І поки він їх тримав в їжакових рукавицях, вони працювали", - розповів Михайло Добкін.

На його думку, ключовим у роботі Кернеса був контроль за виконанням його розпоряджень. При Терехові кількість заступників навіть збільшилася, але контролю немає, щобільше, сам в.о. мера створив таку громіздку бюрократичну систему, щоб задовольнити запити всіх своїх покровителів і розставити їх людей на "хлібні" місця. Водночас Михайло Добкін вважає, що цю систему необхідно зламати, спростити й зробити прозорою.

"Найголовніше - створити систему, яка правильно працює. Адже якщо ти сам не можеш організувати свій робочий день, ти й себе заженеш, і людей. Ми з Кернесом вводили електронний документообіг, щоб не пропадали документи, а потім виробили систему, при якій до мера потрапляло тільки те, що необхідно контролювати особисто. Таким чином, був час і для особистого контролю на місцях, в кожному дворі", - розповів Михайло Добкін.

Нагадаємо, що раніше Михайло Добкін заявляв, що міська влада Харкова не підготувала місто до епідемії COVID-19. "Матеріально-технічна база на поганому рівні. Чи покращили вони якість робочих місць для лікарів, які перші стикаються на шляху з інфекцією? Не зробили. Чи додали якісь муніципальні надбавки лікарям, щоб утримати персонал? Ні", - обурився Михайло Добкін. Політик нагадав, що в результаті всі молоді фахівці в галузі медицини, які мають кваліфікацію, їдуть з Харкова, тому що вони не хочуть працювати за маленьку зарплату.