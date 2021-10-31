В Харькове во время выборов мэра посторонние фиксировали на фото, как голосовали курсанты
Наблюдатели фиксировали, как во время выборов мэра Харькова посторонние делали фотофиксацию того, как голосуют избиратели
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на гражданскую сеть "ОПОРА".
В частности, наблюдатели "ОПОРЫ" на нескольких участках фиксировали факты вероятного контроля за голосованием посторонних лиц.
Так, на участок №631164, расположенный в общежитии Харьковского национального университета воздушных сил имени Кожедуба, одномоментно пришли курсанты, сопровождаемые сторонними лицами.
По словам наблюдателя "ОПОРЫ", посторонние лица фиксировали на фото факт голосования курсантами.
Кроме того, на участке №631532, расположенном в ГУ "Институт неврологии, психиатрии и наркологии АМН Украины", наблюдатель сделал замечание постороннему лицу, незаконно находившемуся на участке. Это лицо не представилось, уйти с участка отказалось, но заявило "еще 5 моих проголосующих и я уйду с участка".
Также на нескольких участках наблюдатели "ОПОРЫ" фиксируют наличие камер наблюдения.
Такие ситуации тоже являются признаками предполагаемого контролируемого голосования. Кроме того, это говорит о том, что орган местного самоуправления не обеспечил надлежащие помещения для размещения участковых избирательных комиссий.
Согласно п. 1 ч. 1 ст. 61 Избирательного кодекса органы местного самоуправления должны предоставлять необходимые помещения для работы УИК и проведения голосования в соответствии с требованиями кодекса. А кодекс прямо указывает, что на заседании и во время голосования могут присутствовать (ч. 8 ст. 36 Избирательного кодекса Украины) только члены комиссий высшего уровня, Службы распорядителя Государственного реестра избирателей, кандидаты на соответствующие выборы, их доверенные лица, уполномоченные лица партий. .
Таким образом, присутствие на подготовительном заседании и во время голосования лиц, не предусмотренных Избирательным кодексом, запрещено.
Согласно части 1 статьи 16 Избирательного кодекса Украины голосование на выборах в Украине является тайным. Контроль за содержанием волеизъявления избирателей, установление или разглашение содержания волеизъявления конкретного избирателя каким-либо образом запрещается.
Напомним, только за первые четыре часа работы избирательных участков в Харькове к правоохранителям поступило 22 сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Личный состав полиции Харьковщины работает в усиленном варианте несения службы.