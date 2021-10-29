У Терехова на виборах мера Харкова адмінресурс іде в ногу з корупційними схемами, - розслідування Bihus.Info

Фото: bihus.info

Секретар Харківської міськради Ігор Терехов у боротьбі за голоси харків’ян залучив увесь можливий адміністративний вплив і сотні мільйонів гривень бюджетних грошей. При цьому витрати на піар Терехова містять ознаки корупції

Про це йдеться в розслідуванні журналістів в межах проєкту "Лабораторія викриттів 3.0", який реалізується спільно Bihus.Info та Interlink Academy за підтримки German Foreign Ministry, повідомляє RegioNews.

В розслідуванні зазначається, що "в останні місяці робота Терехова повністю переплетена з його передвиборчою кампанію. Профінансовані з міського бюджету проєкти подаються як його особиста заслуга, а неполітичні заходи й події в місті – перетворюються на майданчик для політичного піару Терехова".

За інформацією журналістів, одразу після висунення Терехова кандидатом в мери за бюджетні кошти відбувся міський форум "Молодь говорить", за участі самого Терехова, який "агітував учасників вступати в його команду та "пройти вибори" з ним".

На проведення форуму з міського бюджету виділили понад 306 тис. грн з кошторису. "При чому навіть тут примудрилися цей бюджет "підпиляти". Наприклад, придбали 1500 масок по 4 грн/шт. Це в 5 разів дорожче, ніж зараз купують гуртові партії масок у Харківській області – середня ціна зараз 0,6-0,8 грн/шт.", – розповідають журналісти, зазначаючи, що Терехов зробив собі політичну рекламу за кошти платників податків.

Також на думку журналістів Bihus.Info, міський проект "Картка харків'янина" також активно використовується Тереховим для власного піару за кошти бюджету міста. "Фактично за кошти платників податків та з залученням армії бюджетників Терехов отримав собі піар-інструмент, про який за кілька місяців, в акурат під вибори, "почув кожен харків’янин", – наголошують журналісти, зазначаючи, що піарники Терехова завдяки цьому проєкту зібрали персональні дані харків'ян, які можна використати "для створення так званої "сітки" з підкупу виборців".

Крім того, розслідувачі знайшли у реалізації проєкту ознаки корупції. Так, за їхніми даними, в серпні КП "Харківпасс" уклав договір з ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" про випуск 665 900 карток харків’янина за 42,5 млн грн. "Одразу зазначимо, підрядника вибрали без відкритих конкурсів – "Платіжний центр" історично ще з часів Кернеса має технічну монополію по кодуванню "Електронного квитка" для оплати проїзду у міському транспорті. Так от в 2016 році, коли компанія заходила у проєкт е-квитка, її засновником було КУА "Фінекс-капітал" – фірма, яка протягом кількох років виплачувала дивіденди Ігорю Терехову. Після того, як ця фірма підписала інвестдоговір з метрополітеном і засвітилася у ЗМІ, її переписали на "ноунеймів", - зазначають розслідувачі.

Журналісти також розповіли, як Терехов використовує для власного піару перед виборами реконструкцію зоопарку за бюджетні кошти, муніципальні ЗМІ, міські ремонти та реконструкції, фінансову допомогу незаможним харків'янам тощо.

"Цікаво, що використання адмінресурсу не тільки створює нерівні умови для учасників перегонів – а і йде в одну ногу з корупційними схемами", - зазначили автори розслідування.

Нагадаємо, раніше політичний експерт Яніна Соколовська заявляла, що фактичне безвладдя, яке спостерігається сьогодні в Харкові, коли в.о. мера Ігор Терехов зайнятий виключно підготовкою до виборів, призвело місто до медичного колапсу на старті нової хвилі COVID-19.