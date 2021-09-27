Бездіяльність Терехова привела Харків до колапсу вже на старті нової хвилі COVID-19, - експерт

Фактичне безвладдя, яке спостерігається сьогодні в Харкові, коли в.о. мера Ігор Терехов зайнятий виключно підготовкою до виборів, призвело місто до медичного колапсу на старті нової хвилі COVID-19

Про це в блозі на власній сторінці у "Фейсбуці" написала політичний експерт Яніна Соколовська.

За її словами, в харківських лікарнях вже зараз на 90% заповнені всі місця для ковід-хворих. "Резерву немає. Нових пацієнтів везуть в районні лікарні, хоча в області в цілому ситуація нічим не краща - вона стабільно в лідерах за темпами захворюваності", - зазначила експерт.

Соколовська також нагадала, що навесні цього року "Харків вже пережив колапс міської медицини, лікарні не були підготовлені до напливу ковід-хворих. Але зараз там з колапсу починають! Саме Харків виділився серед усіх обласних центрів неготовністю місцевої системи охорони здоров'я до нової хвилі пандемії. Але ж ця хвиля ще навіть толком і не почалася, офіційно країна в "жовтій" зоні".

"Як таке стало можливо, якщо і сумний досвід є, і кошти на підготовку були виділені?

А це і є приклад того, до чого призводить фактичне безвладдя і у що воно обходиться людям.

В.о. мера Харкова Ігор Терехов явно був зайнятий виключно своєю підготовкою до виборів міського голови – він хоче позбутися приставки в.о. Цю підготовку він розумів як дорогу піар-кампанію, а не як повноцінне і відповідальне виконання обов'язків глави міста, хоч і тимчасового. А піар в його поданні - це роздача обіцянок направо-наліво без навіть натяку на їхнє виконання", - написала експерт.

За словами Соколовської, "десятки, якщо не сотні, мільйонів гривень пішли на рекламу, порожні замовні сюжети, публікації та іншу мішуру. На медицину у Терехова грошей просто не залишилося".

"Терехов, можливо, серйозніше поставився б до своїх обов'язків, якби не відчував за спиною підтримку куратора регіональної політики в Офісі Кирила Тимошенка. Той явно зробив ставку на Терехова як на перспективного кандидата в мери Харкова, готового співпрацювати з центральною владою. І, звичайно, прорахувався. Тому що Терехов афільований тільки зі своїм "давнім покровителем" Арсеном Аваковим, а у того доріжки з Офісом давно і міцно розійшлися. І йому не потрібно, щоб Терехов займався містом, йому потрібно, щоб Терехов займався його справами в місті. Що Терехов і робить", - написала експерт.

"А Зеленський, - продовжила Соколовська, - Терехову не указ. Обіцянки і клятви в лояльності – так Терехов і в Харкові багато чого обіцяє, але нічого не робить. Це, зокрема, видно по готовності міста до ковіду і незрозуміло куди витраченими коштами на медицину".

"Часу передумати в ОП залишилося зовсім мало - перший тур виборів у Харкові 31 жовтня.

А передумати треба б. Харковом управляє некомпетентний персонаж, який, прикриваючись Офісом, розраховує залишитися на чолі міста на п'ять років. В ОП повинні, як мінімум, дати чесну оцінку "господарнику" Терехову. Тому що провал з підготовкою міста до ковіду – це пряма загроза здоров'ю і життю людей. І люди більшу частину відповідальності за це покладуть на центральну владу. Між іншим, Терехов поспішить це зробити першим, коли масштаби чергової медичної катастрофи в Харкові стануть абсолютно очевидні", - підсумувала Соколовська.

Нагадаємо, на сьогодні Харків і Харківська область є антилідерами з поширення COVID-19. В останні дні на Харківщині фіксується найбільша по Україні кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 і смертей від ускладнень.

Раніше народний депутат Юлія Світлична закликала уряд терміново втрутитися в ситуацію з поширенням COVID -19 на Харківщині, оскільки місцева влада не в змозі самостійно виконувати свої функції.