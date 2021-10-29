У Терехова на выборах мэра Харькова админресурс идет в ногу с коррупционными схемами, - расследование Bihus.Info

Фото: bihus.info

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов в борьбе за голоса харьковчан привлек все возможное административное влияние и сотни миллионов гривен бюджетных денег. При этом расходы на пиар Терехова содержат признаки коррупции

Об этом говорится в расследовании журналистов в рамках проекта "Лаборатория разоблачений 3.0", который реализуется совместно Bihus.Info и Interlink Academy при поддержке German Foreign Ministry, сообщает RegioNews.

В расследовании отмечается, что "в последние месяцы работа Терехова полностью переплетена с его предвыборной кампании. Профинансированы из городского бюджета проекты подаются как его личная заслуга, а неполитические мероприятия и события в городе – превращаются в площадку для политического пиара Терехова".

По информации журналистов, сразу после выдвижения Терехова кандидатом в мэры за бюджетные средства состоялся городской форум "Молодежь говорит", при участии самого Терехова, который "агитировал участников вступать в его команду и "пройти выборы" с ним".

На проведение форума из городского бюджета выделили более 306 тыс. грн из сметы. "При чем даже здесь умудрились этот бюджет "подпилить". Например, приобрели 1500 масок по 4 грн/шт. Это в 5 раз дороже, чем сейчас покупают оптовые партии масок в Харьковской области – средняя цена сейчас 0,6-0,8 грн/шт.", – рассказывают журналисты, отмечая, что Терехов сделал себе политическую рекламу за средства налогоплательщиков.

Также по мнению журналистов Bihus.Info, городской проект "Карта харьковчанина" также активно используется Тереховым для собственного пиара за счет бюджета города. "Фактически за средства налогоплательщиков и с привлечением армии бюджетников Терехов получил себе пиар-инструмент, о котором за несколько месяцев, в аккурат под выборы, "услышал каждый харьковчанин", – подчеркивают журналисты, отмечая, что пиарщики Терехова благодаря этому проекту собрали персональные данные харьковчан, которые можно использовать для создания так называемой "сетки" по подкупу избирателей".

Кроме того, расследователи нашли в реализации проекта признаки коррупции. Так, по их данным, в августе КП "Харьковпасс" заключил договор с ООО "Финансовая компания "Платежный центр" о выпуске 665 900 карточек харьковчанина за 42,5 млн грн. "Сразу отметим, подрядчика выбрали без открытых конкурсов – "Платежный центр" исторически еще со времен Кернеса имеет техническую монополию по кодированию "Электронного билета" для оплаты проезда в городском транспорте. Так вот в 2016 году, когда компания заходила в проект е-билета, ее учредителем было КУА "Финэкс-Капитал" – фирма, которая в течение нескольких лет выплачивала дивиденды Игорю Терехову. После того как эта фирма подписала инвестдоговор с метрополитеном и засветилась в СМИ, ее переписали на "ноунеймов", - отмечают расследователи.

Журналисты также рассказали, как Терехов использует для собственного пиара перед выборами реконструкцию зоопарка за бюджетные средства, муниципальные СМИ, городские ремонты и реконструкции, финансовую помощь малоимущим харьковчанам и тому подобное.

"Интересно, что использование админресурса не только создает неравные условия для участников гонки и идет в одну ногу с коррупционными схемами", - отметили авторы расследования.

Напомним, ранее политический эксперт Янина Соколовская заявляла, что фактическое безвластие, которое наблюдается сегодня в Харькове, когда и. о. мэра Игорь Терехов занят исключительно подготовкой к выборам, привел город к медицинскому коллапсу на старте новой волны COVID-19.