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29 жовтня 2021, 19:47 294

Сім'я в.о. мера Харкова Терехова підозрюється в розкраданні мільярда з держбанку, - ЗМІ

29 жовтня 2021, 19:47 294
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Тимчасовий мер Харкова Ігор Терехов, його родичі та партнери стали фігурантами кримінального провадження за фактом розкрадання коштів державного Укрексімбанку

Як повідомляє УНН з посиланням на наявні в редакції матеріали, група осіб у складі братів Владислава та Олександра Протасов, посадових осіб ТОВ "Стоунхарт", ТОВ "Шантая", ТОВ "Фрі рум", ТОВ "Торговий дім Форвард", ТОВ "Харків Надра", а також родичів нинішнього тимчасового мера Харкова Ігоря Терехова – його колишньої дружини і матері – заволоділи коштами державного Укрексімбанку в розмірі майже 1 млрд грн.

За інформацією джерел видання, схема заволодіння коштами була класична. Зазначені особи взяли кредит у державному банку під заставу нерухомого майна, а потім це майно вивели в офшори, залишивши державу і без грошей, і без заставної нерухомості. Це відбувалося протягом 2019-2021 років, коли Терехов займав відповідальні посади в мерії Харкова.

Укрексімбанк звернувся до правоохоронців із заявою про злочин, в якому вимагає притягнути до відповідальності зазначених осіб. За заявою державного банку було відкрито кримінальне провадження, яке розслідує зараз Головне управління Національної поліції в Харківській області за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Фігурантам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

В рамках провадження також вирішується питання накладення арешту на нерухоме майно, що знаходиться в заставі банку. Йдеться про майже 100 тисяч квадратних метрів комерційної нерухомості в Харкові.

Крім того, за заявою Укрексімбанку відкрито ще одне кримінальне провадження за статтею 209 Кримінального кодексу України — відмивання незаконно отриманих коштів (кредит банку) і виведення іпотечного майна з-під застави банку.

Нагадаємо, напередодні в ГО "Харківський антикорупційний центр" заявили, що Терехов причетний до махінацій навколо КП "Харківський метрополітен". За даними антикорупціонерів, Харківський метрополітен зазнає величезних збитків у тому числі і через те, що прибуток від єдиного електронного квитка отримує компанія пов'язана з в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим.

Також нагадаємо, в жовтні цього року стало відомо, що Харківська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом заволодіння бюджетними коштами при реконструкції Харківського зоопарку, на реконструкцію якого з бюджету було витрачено понад 2,5 млрд гривень. Реконструкція Харківського зоопарку є однією з головних "фішок" Терехова на виборах Харківського міського голови.

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