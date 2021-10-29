Семья и.о. мэра Харькова Терехова подозревается в хищении миллиарда из госбанка, - СМИ

Как сообщает УНН со ссылкой наи имеющиеся в редакции материалы, группа лиц в составе братьев Владислава и Александра Протасов, должностных лиц ООО "Стоунхарт", ООО "Шантая", ООО "Фри рум", ООО "Торговый дом Форвард", ООО "Харьков Надра", а также родственников нынешнего временного мэра Харькова Игоря Терехова – его бывшей жены и матери – завладели средствами государственного Укрэксимбанка в размере почти 1 млрд грн.

По информации источников издания, схема завладения средствами была классическая. Указанные лица взяли кредит в государственном банке под залог недвижимого имущества, а затем это имущество вывели в оффшоры, оставив государство и без денег, и без залоговой недвижимости. Это происходило на протяжении 2019-2021 годов, когда Терехов занимал ответственные должности в мэрии Харькова.

Укрэксимбанк обратился к стражам порядка с заявлением о преступлении, в котором требует привлечь к ответственности указанных лиц. По заявлению государственного банка было открыто уголовное производство, которое расследует сейчас Главное управление Национальной полиции в Харьковской области по ч.4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество). Фигурантам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В рамках производства также решается вопрос наложения ареста на недвижимое имущество, находящееся в залоге банка. Речь идет о почти 100 тысячах квадратных метров коммерческой недвижимости в Харькове.

Кроме того, по заявлению Укрэксимбанка открыто еще одно уголовное производство по статье 209 Уголовного кодекса Украины — отмывание незаконно полученных средств (кредит банка) и выведение ипотечного имущества из-под залога банка.

Напомним, накануне в ОО "Харьковский антикоррупционный центр" заявили, что Терехов причастен к махинациям вокруг КП "Харьковский метрополитен". По данным антикоррупционеров, Харьковский метрополитен терпит огромные убытки в том числе и из-за того, что прибыль от единого электронного билета получает компания связанная с и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым.

Также напомним, в октябре этого года стало известно, что Харьковская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту завладения бюджетными средствами при реконструкции Харьковского зоопарка, на реконструкцию которого из бюджета было потрачено более 2,5 млрд гривен. Реконструкция Харьковского зоопарка является одной из главных "фишек" Терехова на выборах харьковского городского головы.