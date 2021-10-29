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29 жовтня 2021, 13:00 239

Харківський метрополітен фактично банкрут через оборудки, до яких причетний Терехов, - ХАЦ

29 жовтня 2021, 13:00 239
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Величезні збитки, яких зазнає комунальне підприємство "Харківський метрополітен" пов'язані в тому числі і з тим, що прибутки від єдиного електронного квитка, отримує компанія пов'язана з в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим

До такого висновку приходить ГО "Харківський антикорупційний центр".

Так, за даними ХАЦ, збиток "Харківського метрополітену" за 9 місяців 2021 року склав 149,1 млн. грн., а за аналогічний період минулого року збиток метрополітену склав 206,4 млн. грн.

Серед причин, які "призвели до такої кризи в метрополітені" в ХАЦ назвали закупівлю товарів, послуг та робіт "по значно завищеним цінам у порівнянні з закупівлями цих же товарів, послуг та робіт дніпровським та київським метрополітенами".

Також в ХАЦ зазначають, що щорічно харківський метрополітен виділяв та виділяє сотні мільйонів гривень на рахунки фірм, які надають послуги з прибирання, ремонту рухомого складу та ремонту ескалаторів. "На думку, правоохоронців велика частина цих коштів розкрадається, а послуги — або не виконуються, або виконуються неякісно", - зазначають в ХАЦ.

Також в ХАЦ зазначили, що Державна аудиторська служба після проведення фінансового аудиту КП "Харківський метрополітен" зробила висновок, що це КП в 4 рази занижує свої доходи від рекламної діяльності.

Крім того в ХАЦ зазначили, що прибутки від дії єдиного електронного квитка (E-ticket) отримує фірма-інвестор ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр". Раніше ця фірма повністю була у власності ТОВ "Компанія з управління активами "Фінекс-Капітал", яке виплачувала десятки мільйонів гривень дивідендів Ігорю Терехову.

"Потім ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" переписали на підставних осіб. В рамках договору міської ради та фірми-інвестора, протягом 10 років відсоток винагороди ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" з кожної поїздки в метро отримує 6,5% від вартості поїздки", - зазначили в ХАЦ.

Нагадаємо, раніше в журналістському розслідуванні проєкту "Ціна питання" було з'ясовано, що ціна на Eticket, який закупило КП "Харківпас" виявилася завищеною в кілька разів. З КП "Харківпас" пов'язана компанія "Фінекс-Капітал", у власниці якої Лади Кримерман Ігор Терехов, за інформацією журналістів, отримав позику в розмірі 15 млн грн і відразу ж купив на неї інвестиційні сертифікати інвест-фонду "Генуя" під управлінням Finex group, за якими отримав 10,5 млн. дивідендів.

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