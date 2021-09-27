Як Ігор Терехов заробляє на електронних квитках у Харкові - розслідування

Про це йдеться в журналістському розслідуванні проекту "Ціна питання", оприлюдненому на YouTube.

За інформацією авторів розслідування, 23 липня 2021 року це КП домовилося "про закупівлю магнітних карток для проїзду на 42 млн грн. Це найбільша партія за всі роки роботи електронного квитка в першій столиці, впроваджуваного з 2017 року. І крупніше всіх попередніх, разом узятих".

При цьому, журналісти відзначають, що директор "Харківпасу" Наталія Захарченко, в той же день, коли і було підписано угоду про закупівлю, покинула посаду і очолила фінансову компанію "Платіжний центр", з якою КП і підписало контракт. Тобто, роблять висновок журналісти, директор КП підписала контракт сама з собою.

При цьому, за інформацією авторів розслідування, ціна на Eticket виявилася завищеною в кілька разів. КП "Харківпас" закупила електронний квиток за 60-78 грн. за комплект, в той час як в інших містах аналогічні картки з електронним чіпом коштують 14-16 грн. за штуку.

Наприкінці 2016 року Харківська міськрада підписала з ТОВ "Фінансова компанія "Платіжний центр" інвестдоговір, згідно з яким віддала фірмі виключне право здійснювати програмування та кодування безконтактних електронних карток протягом 10 років. При цьому приватна фірма отримала винагороду в розмірі 6,5% від загальної суми платежів за проїзд.

"У "Харківському антикорупційному центрі" підрахували: за 10 років без урахування поступового зростання плати за проїзд ця сума повинна скласти близько 700 млн грн. Тільки в 2020 році дохід фірми склав 73 млн грн. Тепер до нього можна буде додати монопольні закупівлі самого пластику. Адже по суті фірма заробляє двічі: спочатку продає картку, в ціні якої мінімум дві третини становить програмний код, а потім отримує роялті з цього коду при кожній проїздці харків'янина в тролейбусі або метро", - заявляють автори розслідування.

Також за їхньою інформацією, компанія "Платіжний центр" належала "Фінекс-Капітал", як входить до Finex group, якою володіють Ігор Когут і Лада Кримерман, які "добре відомі Ігорю Терехову".

Після того, як "Платіжний центр" став монополістом, Терехов, за інформацією журналістів, отримав від Лади Кримерман позику в розмірі 15 млн грн і відразу ж купив на неї інвестиційні сертифікати інвест-фонду "Генуя" під управлінням Finex group, за якими за 2018 рік отримав 10,5 млн. дивідендів, що відображено в його декларації. "З суми отриманих дивідендів Терехов забув заплатити податки - близько 1 млн грн, на що звернула увагу депутат Харківської міськради Аліна Мустафаєва", - зазначають автори розслідування.

І хоча з 2018 року Терехов не отримує дивідендів з сертифікатів Finex group, тісний зв'язок з її засновниками він зберігає досі, відзначають автори розслідування. Так, в 2021 році фірма "Forest Castle Real Estate", яка належала ладі Кримерман, перейшла у власність Ользі Момот, яка є матір'ю Ганни Кузнецової – депутата Харківської обласної ради, з якою у Терехова, як він сам зізнавався "дуже близькі стосунки". Саме з Кузнєцовою Терехов відпочивав цієї весни в Туреччині.

"Квиткова схема - не єдиний приклад бонусів, які група "Фінекс-Капітал" отримувала і отримує від харківської влади. Є ще дорожні підряди, що належать "Фінекс-Капіталу", - зазначають автори розслідування.

"Масштаби афер, які провертаються в Харківській міській раді, ростуть з кожним днем правління Терехова і приховувати їх стає все складніше", - підсумували журналісти.

Нагадаємо, 25 жовтня партія "Блок Кернеса-успішний Харків" висунула Ігоря Терехова кандидатом у мери на виборах 31 Жовтня. Висунення пройшло зі скандалом, на партійну конференцію не були допущені журналісти, яких охорона Терехова силою не пускала в зал, де проходило засідання.