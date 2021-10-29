Харьковский метрополитен фактически банкрот из-за махинаций, к которым причастен Терехов, - ХАЦ

Огромные убытки, которые несет коммунальное предприятие "Харьковский метрополитен" связаны в том числе и с тем, что прибыль от единого электронного билета, получает компания связанная с и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым

К такому выводу приходит ОО "Харьковский антикоррупционный центр".

Так, по данным ХАЦ, убыток "Харьковского метрополитена" за 9 месяцев 2021 года составил 149,1 млн. грн., а за аналогичный период прошлого года убыток метрополитена составил 206,4 млн. грн.

Среди причин, которые "привели к такому кризису в метрополитене" в ХАЦ назвали закупку товаров, услуг и работ "по значительно завышенным ценам в сравнении с закупками этих же товаров, услуг и работ днепровским и киевским метрополитенами".

Также в ХАЦ отмечают, что ежегодно харьковский метрополитен выделял и выделяет сотни миллионов гривен на счета фирм, которые предоставляют услуги по уборке, ремонту подвижного состава и ремонту эскалаторов. "По мнению правоохранителей большая часть этих средств разворовывается, а услуги — либо не выполняются, либо выполняются некачественно", - отмечают в ХАЦ.

Также в ХАЦ отметили, что Государственная аудиторская служба после проведения финансового аудита КП "Харьковский метрополитен" сделала вывод, что это КП в 4 раза занижает доходы от рекламной деятельности.

Кроме того в ХАЦ отметили, что прибыли от действия единого электронного билета (E-ticket) получает фирма-инвестор ООО "Финансовая компания "Платежный центр". Ранее эта фирма полностью была в собственности ООО "Компания по управлению активами "Финэкс-Капитал", которое выплачивало десятки миллионов гривен дивидендов Игорю Терехову.

"Затем ООО "Финансовая компания "Платежный центр" переписали на подставных лиц. В рамках договора городского совета и фирмы-инвестора, в течение 10 лет процент вознаграждения ООО "Финансовая компания "Платежный центр" из каждой поездки в метро получает 6,5% от стоимости поездки", - отметили в ХАЦ.

Напомним, ранее в журналистском расследовании проекта "Цена вопроса" было выяснено, что цена на Eticket, который закупило КП "Харьковпасс" оказалась завышенной в несколько раз. С КП "Харьковпасс" связанная компания "Финэкс-Капитал", у хозяйки которой Лады Кримерман Игорь Терехов, по информации журналистов, получил заем в размере 15 млн грн и сразу же купил на него инвестиционные сертификаты инвест-фонда "Генуя" под управлением Finex group, по которым получил 10,5 млн. дивидендов.