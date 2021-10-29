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29 жовтня 2021, 10:52 16

За домовленістю з Банковою Терехов віддасть ключові посади в Харкові "слугам народу", - НВ

29 жовтня 2021, 10:52 16
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У в.о. мера Харкова Ігоря Терехова існують негласні домовленості з Офісом президента і партією "Слуга народу", незважаючи на те що в 2019 році в ОП намагалися "збити" Геннадія Кернеса за допомогою кримінальних справ

Про це з посиланням на власні джерела пише видання "НВ".

За інформацією видання, сам Терехов в розмові з НВ не підтвердив існування домовленості з Офісом президента про призначення на харківські посади лояльних до Банкової людей у разі його перемоги, "однак наближене до керівництва "Слуги народу" джерело відзначило НВ, що домовленості між ОП і Тереховим все ж існують".

За словами джерела, після виборів Офіс президента і Терехов "почнуть співпрацювати" досить щільно.

Ще одне джерело, наближене до ОП, розповіло, що в 2019 році Офіс президента під керівництвом Андрія Богдана намагався "накопати" кримінальні провадження проти Геннадія Кернеса, на той момент мера Харкова.

Банкова, мовляв, хотіла провести дострокові місцеві вибори і шукала кримінальні провадження щодо голів шести міст, але на Кернеса ОП не знайшов жодного. "Він завжди юридично дуже якісно все влаштовував. Все було продумано, підписано секретарем або ще кимось, — розповіло джерело. - І це приклад того, що людина трохи вміє керувати великими об'єктами".

Нагадаємо, вибори мера Харкова відбудуться найближчої неділі, 31 жовтня. За словами експерта Українського Інституту політики Миколи Спиридонова, вибори мера Харкова з більшою ймовірністю пройдуть у два тури, в якому братимуть участь Ігор Терехов та Харківський міський голова у 2006-2010 роках, колишній губернатор Харківщини Михайло Добкін.

вибори Харків Ігор Терехов

 
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