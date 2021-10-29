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29 октября 2021, 10:52 16

По договоренности с Банковой Терехов отдаст ключевые должности в Харькове "слугам народа", - НВ

29 октября 2021, 10:52 16
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У и.о. мэра Харькова Игоря Терехова существуют негласные договоренности с Офисом президента и партией "Слуга народа", несмотря на то что в 2019 году в ОП пытались "сбить" Геннадия Кернеса при помощи уголовных дел

Об этом со ссылкой на собственные источники пишет издание "НВ".

По информации издания, сам Терехов в беседе с НВ не подтвердил существование договоренности с Офисом президента о назначении на харьковские должности лояльных к Банковой людей в случае его победы, "однако приближенный к руководству "Слуги народа" источник отметил НВ, что договоренности между ОП и Тереховым все же существуют".

По словам источника, после выборов Офис президента и Терехов "начнут сотрудничать" достаточно плотно.

Еще один источник, приближенный к ОП, рассказал, что в 2019 году Офис президента под руководством Андрея Богдана пытался "нарыть" уголовные производства против Геннадия Кернеса, на тот момент мэра Харькова.

Банковая, мол, хотела провести досрочные местные выборы и искала уголовные производства по главам шести городов, но на Кернеса ОП не нашел ни одного. "Он всегда юридически очень качественно все устраивал. Все было продумано, подписано секретарем или еще кем-то, — рассказал источник. — И это пример того, что человек немного умеет управлять большими объектами".

Напомним, выборы мэра Харькова состоятся в ближайшее воскресенье, 31 октября. По словам эксперта Украинского института политики Николая Спиридонова, выборы мэра Харькова с большей вероятностью пройдут в два тура, в котором будут участвовать Игорь Терехов и харьковский городской голова в 2006-2010 годах, бывший губернатор Харьковщины Михаил Добкин.

выборы Харьков Игорь Терехов

 
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