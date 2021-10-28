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28 жовтня 2021, 17:21 78

На 90% на виборах мера Харкова буде другий тур з Тереховим і Добкіним, - експерт

28 жовтня 2021, 17:21 78
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Фото: РБК
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Експерт Українського інституту політики Микола Спиридонов вважає, що вибори мера Харкова з високою ймовірністю пройдуть у два тури

"90%, що буде другий тур, і в ньому буде Терехов і Добкін. І тільки 10%, що буде дострокова перемога Терехова, і що другий тур не відбудеться", - сказав він у коментарі УНН.

Експерт зазначив, що Терехову в разі перемоги доведеться грати за правилами Офісу президента, адже, за його словами, він є прийнятним кандидатом для "слуг народу". Спиридонов додав, що Банкова намагатиметься отримати шматочок впливу.

"Наприклад, призначити якихось своїх заступників. У разі нелояльності, (Банкова, - ред.) буде вдаватися до порушення кримінальних справ", – сказав Спиридонов і додав, що "Терехову доведеться або грати за правилами, і погоджувати свої дії з владою, або мати проблеми".

Нагадаємо, вибори мера Харкова пройдуть найближчої неділі, 31 жовтня. Якщо буде необхідний другий тур виборів, то він може бути призначений на 21 листопада.

Раніше політичний експерт Віталій Бала також спрогнозував, що вибори мера Харкова пройдуть у два тури. "Якщо буде другий тур, то ймовірність перемоги Добкіна набагато більше, ніж Терехова. До слова, нагадаю, що кілька місяців тому Михайла Добкіна називали ймовірним переможцем у виборах", – говорив він і додавав, що програш Терехова обернеться для "слуг народу" серйозними іміджевими втратами.

Також політичний експерт Віктор Бобиренко заявляв, що "Слугам народу" вигідно, щоб посаду мера в Харкові отримав нинішній в.о. міського голови Ігор Терехов, тому він не виключає факт можливої спроби фальсифікації результатів виборів.

Михайло Добкін Ігор Терехов выборы Харьков

 
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