Терехов почав свою передвиборчу кампанію з того, що незаконно захопив владу в Харкові, - Дмитро Маринін

Фото: з відкритих джерел

Ігор Терехов почав свою кампанію на виборах міського голови Харкова з незаконного захоплення влади в місті, в чому йому допомогли його покровителі

Про це в ефірі програми "Точка зору" Харківського каналу "Р1" заявив кандидат у мери Харкова Дмитро Маринін.

"Точніше, навіть не він захопив, тому що він – маріонетка в руках дуже багатьох політиків, таких як Арсен Борисович Аваков, таких як Павло Фукс – російський олігарх, якому раптом Петро Олексійович дав українське громадянство. Петро Олексійович Порошенко тут теж при справах. Тому перше, з чого вони почали – це вони посадили в крісло маріонетку, на прізвище Терехов, А далі у них було завдання відтягнути вибори якомога довше, тому що рейтинг на початку дорівнював нулю", – сказав він.

Також Маринін нагадав, що Терехов "гастролював по дворах Харкова", коли місто знаходилося в "червоній" зоні карантину. "Мені доводилося викликати туди поліцію, для того, щоб вони реагували на порушення закону", – заявив він і додав, що результат не був позитивним.

За словами Мариніна, на такі повідомлення правоохоронці реагували мляво, оскільки "їм теж сказали, що Ігоря Олександровича треба охороняти й оберігати, тому що нашій системі потрібні такі, як Ігор Олександрович".

Маринін додав, що системі потрібна маріонетка, яку смикатимуть за мотузочки. "Харків'янам, перш за все, потрібно розуміти, вони хочуть мера, який буде виконувати їх завдання, або вони хочуть мера, який буде виконувати завдання чергових кланів, які звичайно ж навряд чи будуть працювати на харків'ян", – резюмував він.

Нагадаємо, раніше Дмитро Маринін подав до суду на Харківську міську виборчу територіальну комісію з вимогою зняти з передвиборчих перегонів в.о. мера Харкова Ігоря Терехова за порушення закону при висуненні кандидатом. Однак Харківський адміністративний суд з надуманого приводу відмовив у розгляді цього позову.