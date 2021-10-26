Харківські правоохоронці спускають на гальмах всі корупційні справи, де замішаний Ігор Терехов, - Дмитро Маринін

Харківські правоохоронці вкрай мляво розслідують кримінальні провадження про корупцію, коли вони стосуються комунальних підприємств і бізнесу, пов'язаного з міською владою, зокрема з секретарем Харківської міськради Ігорем Тереховим і людьми з оточення екс-глави МВС Арсена Авакова

Про це, виступаючи на круглому столі "Роль інститутів громадянського суспільства у протидії поширенню корупції в Україні", організованим громадською організацією "Антикорупційна ініціатива", заявив депутат Харківської міськради VI скликання, кандидат на посаду харківського міського голови Дмитро Маринін.

Він повідомив, що він як депутат Харківської міської ради VI скликання ще у 2014 році "без всяких грантових грошей" зробив близько 70 запитів, на підставі яких у підсумку народилися кілька кримінальних проваджень, в тому числі й ті, що стосуються роботи Жилкомсервісу, Харківводоканалу, парку імені Горького, Міськліфту, теплових мереж і так далі. "У підсумку до суду дійшло всього одне кримінальне провадження щодо директора і по головнома бухгалтера КП "Жилкомсервіс". Всі інші кримінальні провадження успішно загубилися по дорозі",-заявив Маринін, додавши, що коли активісти-антикорупціонери пишуть якісь запити, "то прокуратура починає це все дуже енергійно, але продовжує вона дуже мляво".

Також Маринін повідомив, що як звичайний громадянин робив не одне звернення з приводу незаконності роботи сигаретних кіосків "Кісет". "Там під камеру продавали неповнолітнім дітям сигарети, горілку. Це все фіксувалося, ми викликали поліцію - результат дорівнює нулю", - заявив Маринін.

"А якщо ви, як люди обізнані, дізнаєтеся, чий це бізнес, то ви зрозумієте, чому поліція так мляво працює. Цей бізнес пов'язаний з нинішнім секретарем Харківської міської ради Ігорем Олександровичем Тереховим і з одним з бізнесменів, на прізвище Котвицький, який є людиною близькою до Арсена Борисовича Авакова", - пояснив політик.

"Тому всі мої заяви вони закінчуються нічим, ну або згорілим джипом, як сталося у 2016 році... Звісно, того, хто підпалював, не знайшли, хоча все це було видно на камерах, хто підпалював, як підпалював, і поліція, якби хотіла, вона б всіх знайшла", - додав Маринін.

Також Маринін під час круглого столу звернув увагу правоохоронців на порушення під час проведення відкриття дитячої академії "Металіста", на яке харківська влада "в примусово-добровільній формі пропонувала приходити вчителям, працівникам комунальної та бюджетної сфери", в порушення всіх заходів з протидії поширенню COVID-19.

Також у межах круглого столу Дмитро Маринін був нагороджений організаторами медаллю "Відзнака ГО Всеукраїнського центру протидії корупції та сприяння правоохоронним органам" ІІ ступеня.

Нагадаємо, раніше Дмитро Маринін подав до суду на Харківську міську виборчу територіальну комісію з вимогою зняти з передвиборчих перегонів в.о. мера Харкова Ігоря Терехова за порушення закону при висуненні кандидатом. Однак Харківський адміністративний суд з надуманого приводу відмовив у розгляді цього позову.