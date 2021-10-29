Терехов начал свою предвыборную кампанию с того, что незаконно захватил власть в Харькове, – Дмитрий Маринин

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Игорь Терехов начал свою кампанию на выборах городского головы Харькова с незаконного захвата власти в городе, в чем ему помогли его покровители

Об этом в эфире программы "Точка зрения" харьковского канала "Р1" заявил кандидат в мэры Харькова Дмитрий Маринин.

"Точнее, даже не он захватил, потому что он – марионетка в руках очень многих политиков, таких как Арсен Борисович Аваков, таких как Павел Фукс – российский олигарх, которому вдруг Петр Алексеевич дал украинское гражданство. Петр Алексеевич Порошенко тут тоже при делах. Поэтому первое, с чего они начали – это они усадили в кресло марионетку по фамилии Терехов, а дальше у них была задача оттянуть выборы как можно больше, потому что рейтинг сначала был равен нулю", – сказал он.

Также Маринин напомнил, что Терехов "гастролировал по дворам Харькова", когда город находился в "красной" зоне карантина. "Мне приходилось вызывать туда полицию, для того, чтобы они реагировали на нарушение закона", – заявил он и добавил, что результат не был положительным.

По словам Маринина, на такие сообщения правоохранители реагировали вяло, поскольку "им тоже сказали, что Игоря Александровича надо охранять и оберегать, потому что нашей системе нужны такие, как Игорь Александрович".

Маринин добавил, что системе нужна марионетка, которую будут дергать за веревочки. "Харьковчанам, прежде всего, нужно понимать, они хотят мэра, который будет выполнять их задания, или они хотят мэра, который будет выполнять задания очередных кланов, которые конечно же вряд ли будут работать на харьковчан", – резюмировал он.

Напомним, ранее Дмитрий Маринин подал в суд на Харьковскую городскую избирательную территориальную комиссию с требованием снять с предвыборной гонки и.о. мэра Харькова Игоря Терехова за нарушения закона при выдвижении кандидатом. Однако Харьковский административный суд по надуманному поводу отказал в рассмотрении этого иска.