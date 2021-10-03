Суд може зняти Ігоря Терехова з виборів мера Харкова

Кандидат на посаду харківського міського голови Дмитро Маринін подав до суду на Харківську міську виборчу територіальну комісію з вимогою зняти з передвиборчих перегонів в.о. мера Харкова Ігоря Терехова

Про це Дмитро Маринін повідомив на власній сторінці у "Фейсбуці".

"Дорогі Друзі! Ми закінчили день так само бадьоро, як і почали. Сьогодні ми подали позов до Адміністративного суду з вимогою визнати реєстрацію кандидата Терехова І.А. незаконною", - написав Дмитро Маринин.

"Хлопець слабкий, але дуже поспішає зайняти крісло мера Харкова. При цьому поспішає і робить багато грубих помилок. А за помилки потрібно відповідати", - додав політик.

Також Дмитро Маринін повідомив, що на з'їзді Партії, "Блок Кернеса - Успішний Харків!", який висунув Ігоря Терехова кандидатом на посаду міського голови, були допущені процедурні порушення. "На цьому з'їзді практично були відсутні члени партії, які повинні були приймати рішення про висунення кандидата на майбутні вибори. Обманом Терехов сьогодні намагається зареєструватися і далі вести свою боротьбу, для того щоб увірватися в крісло мера. Ми йому цього не дамо", - заявив Дмитро Маринін.

У штабі Марініна впевнені, що конференція місцевої організації партії, на якій було прийнято рішення про його висунення була неправомочною, а засідання "комісій" - фейковими.

Докази цього, як вважають юристи Мариніна, партія сама опублікувала на ютуб-каналі. "Така наша позиція в суді. Є ще багато юридичних нюансів, які ми не будемо розкривати до суду" - заявив представник Дмитра Мариніна.

Засідання суду, як стверджують у штабі Дмитра Мариніна, має відбутися не пізніше 6 жовтня.

Також юристи зазначили, що ТВК не відмовила Терехову одразу, тому що представники в.о. мера практично "захопили комісію", завівши туди підконтрольних собі людей, які закривають очі на порушення закону з боку команди в. о. мера.

Нагадаємо, 25 вересня, в Харкові на конференцію Партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" , на якій в.о. міського голови Ігор Терехов був висунутий кандидатом на дострокових виборах мера, не допускали журналістів і спостерігачів, а проти деяких була застосована фізична сила. Журналісти і спостерігачі були змушені звертатися в поліцію.