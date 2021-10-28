Тимчасова влада Харкова готує масові фальсифікації з голосуючими вдома, - заява команди Михайла Добкіна

Про це йдеться в заяві громадської організації "Наш Дім – Харків", лідером якої є кандидат у мери Харкова Михайло Добкін, оприлюдненій на офіційному сайті організації.

У ГО "Наш Дім - Харків" заявляють, що мають інформацію про те, що "керівництво харківських медустанов отримало вказівку збільшити кількість голосуючих вдома шляхом видачі медичних довідок без урахування реальної тяжкості захворювання і здатності самостійно пересуватися, що буде підтверджуватися де-факто фальшивими довідками. Більш того, видавати такі довідки будуть виключно тим, хто віддасть свій голос за Ігоря Терехова".

"Разом з тим, членам дільничних виборчих комісій, що забезпечує голосування вдома, доручено зробити обов'язковий обхід і проконтролювати голосування виборців, які в електронній базі штабу Ігоря Терехова числяться як його прихильники", - йдеться в заяві.

"За наявною у нас інформацією, це ті дані, які були отримані в результаті збору даних для оформлення "Картки харків'янина" і в багатьох випадках незаконним чином", – зазначили в команді ГО "Наш Дім – Харків".

У заяві також зазначили, що у всіх 605 дільничних виборчих комісіях у Харкові найбільшу кількість керівних посад серед кандидатів отримав Ігор Терехов, що може свідчити про управління виборчим процесом у ручному режимі.

"Команда" Наш Дім - Харків "заявляє, що таким чином чинною владою готується план фальсифікацій по кожній виборчій дільниці. Використання такої виборчої "сітки" істотно вплине на результат виборів, тому що готується "скупка" 20 тисяч голосів", – заявила команда Михайла Добкіна.

Зазначимо, що згідно з Виборчим кодексом України, виборець не пізніше 20:00 п'ятниці 29 жовтня має подати до дільничної виборчої комісії власноруч написану заяву з проханням проголосувати за місцем перебування (вдома), довідку з медзакладу про стан здоров'я або перебування на самоізоляції через COVID-19. У заяві обов'язково вказується ПІБ, адреса перебування в день голосування та контактний номер телефону виборця. Така заява подається особисто, поштою або через інших осіб.

Нагадаємо, раніше політолог Віктор Бобиренко заявив, що не виключає можливої фальсифікації результатів виборів. "Виборчі комісії, за великим рахунком, будуть лояльні до Терехова. Тому що вони формуються з бюджетників. Хоча, думаю, що добкінці (представники кандидата в мери Харкова Михайла Добкіна - ред.) їх обсядуть, і будуть намагатися не дати сфальсифікувати вибори. Твердо і явно фальсифікувати вибори ніхто не буде. Це будуть робити м'яко, щоб не злити спостерігачів", - заявив експерт.