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28 октября 2021, 12:34 22

Временная власть Харькова готовит массовые фальсификации с голосующими на дому, - заявление команды Михаила Добкина

28 октября 2021, 12:34 22
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Действующая городская власть Харькова готовит массовые фальсификации с голосованием по месту проживания в пользу и.о. мэра Игоря Терехова на предстоящих выборах городского головы 31 октября

Об этом говорится в заявлении общественной организации "Наш Дом – Харьков", лидером которой является кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин, обнародованном на официальном сайте организации.

В ОО "Наш Дом – Харьков" заявляют, что располагают информацией о том, что "руководство харьковских медучреждений получило указание увеличить количество голосующих на дому путем выдачи медицинских справок без учета реальной тяжести заболевания и способности самостоятельно передвигаться, что будет подтверждаться де-факто фальшивыми справками. Более того, выдавать такие справки будут исключительно тем, кто отдаст свой голос за Игоря Терехова".

"Вместе с тем, членам участковых избирательных комиссий, обеспечивающим голосование на дому, поручено совершить обязательный обход и проконтролировать голосование избирателей, которые в электронной базе штаба Игоря Терехова числятся как его сторонники", - говорится в заявлении.

"По имеющейся у нас информации, это те данные, которые были получены в результате сбора данных для оформления "Карточки харьковчанина" и во многих случаях незаконным образом", – отметили в команде ОО "Наш Дом – Харьков".

В заявлении также отметили, что во всех 605 участковых избирательных комиссиях в Харькове наибольшее количество руководящих должностей среди кандидатов получил Игорь Терехов, что может свидетельствовать об управлении избирательным процессом в ручном режиме.

"Команда "Наш Дом – Харьков" заявляет, что таким образом действующей властью готовится план фальсификаций по каждому избирательному участку. Использование такой избирательной "сетки" существенно повлияет на результат выборов, потому что готовится "скупка" 20 тысяч голосов", – заявила команда Михаила Добкина.

Отметим, что согласно Избирательному кодексу Украины, избиратель не позднее 20:00 пятницы 29 октября должен подать в участковую избирательную комиссию собственноручно написанное заявление с просьбой проголосовать по месту пребывания (на дому), справку из медучреждения о состоянии здоровья либо пребывании на самоизоляции из-за COVID-19. В заявлении обязательно указывается ФИО, адрес пребывания в день голосования и контактный номер телефона избирателя. Такое заявление подается лично, почтой либо через других лиц.

Напомним, ранее политолог Виктор Бобиренко заявил, что не исключает возможной фальсификации результатов выборов. "Избирательные комиссии, по большому счету, будут лояльны к Терехову. Потому что они формируются из бюджетников. Хотя, думаю, что добкинцы (представители кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина - ред.) их обсядут, и будут стараться не дать сфальсифицировать выборы. Твердо и явно фальсифицировать выборы никто не будет. Это будут делать мягко, чтобы не злить наблюдателей", - заявил эксперт.

Михаил Добкин Игорь Терехов выборы Харьков

 
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