Терехов домовився зі "Слугою народу" і може намагатися фальсифікувати вибори в Харкові, - експерт

Таку думку в коментарі УНН висловив політолог Віктор Бобіренко, повідомляє RegioNews.

За словами політолога, "Слуги народу" хочуть "примазатися до перемоги Терехова, щоб потім поставити свого секретаря міськради. Для команди зелених головне, щоб Зеленський переобрався на другий термін. А для цього йому потрібна лояльність місцевих еліт".

"І ця лояльність буде забезпечуватися наступним чином: ми не заважаємо вам княжити у вас, в Харкові, якщо тільки там будуть наші наглядачі - той же секретар міськради. Ми вам не заважаємо, а ви підтримуєте Зеленського на виборах, або хоча б показуєте свою нейтральність: м'яку підтримку", - розповів політолог.

Також Бобіренко зазначив, що Терехов вже використовує великий адмінресурс для перемоги. "Адмінресурс вже присутній. Місцеві ЗМІ в один голос розповідають, що Терехов молодець. Що він, мовляв, є продовженням Кернеса, його командою. Окремі місцеві ЗМІ співають хвалебні оди Терехову за гроші платників податків. У бюджеті міста є така програма: інформування громадян про дії влади. І доступ до неї, серед усіх кандидатів, має лише Терехов", - заявив експерт.

Також Бобіренко не виключає факт можливої фальсифікації результатів виборів. "Виборчі комісії, за великим рахунком, будуть лояльні до Терехова. Тому що вони формуються з бюджетників. Хоча, думаю, що добкінці (представники кандидата в мери Харкова Михайла Добкіна - ред.) їх обсядуть, і будуть намагатися не дати сфальсифікувати вибори. Твердо і явно фальсифікувати вибори ніхто не буде. Це будуть робити м'яко, щоб не злити спостерігачів", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше видання "Українська правда" з посиланням на власні джерела повідомила, що Ігор Терехов пообіцяв офісу президента, що в обмін на підтримку на виборах мера 31 Жовтня він віддасть "слузі народу" посаду секретаря міськради, і сам вступить до лав цієї партії, що призведе до поглинання "блоку Кернеса" партією влади.