Михайло Добкін зробить все, щоб Харків став найкращим містом в Україні – експерт Михайло Чаплига

Політолог і громадський діяч Михайло Чаплига вважає єдиним гідним кандидатом на пост мера Харкова лідера ГО "Наш Дім - Харків" Михайла Добкіна, оскільки він вже не раз проявляв себе як "профі держуправління»

"Днями в Харкові пройдуть вибори мера. Банкова з трусів вискакує, щоб намутити свої договірняки. Нехай скачуть... один раз вже "поскакали"... досі відпльовуємо. 8 липня цього року я написав пост під назвою "Просто так". Про вибори в Харкові. Як тоді, так і зараз, я не знаю, хто там ще змагається, але я знаю Михайла Добкіна. Того, хто одного разу зламав мої стереотипи - на безлічі ефірів з Михайлом Марковичем я зустрічався з профі держуправління в його особі, грамотною і досвідченою людиною, з прекрасним почуттям гумору і інтелектом", - написав Чаплига у себе на сторінці в Facebook.

Експерт зазначив, що до Добкіна ставляться по-різному, особливо ті, хто особисто з ним не знайомий, але він упевнений, що з таким мером Харків точно "не буде безликим".

"Чув найфантастичніші історії про нього, але, якщо судити з мого особистого досвіду, це дуже гідна, правильна і порядна людина. Він вже був мером Харкова і був губернатором. До того ж за переконаннями він соціаліст, що для мене дуже важливо. Він не змінює своїх переконань і не підлаштовується під поточну кон'юнктуру. Він такий, який він є", - додав Чаплига.

Політолог стверджує, що Добкін – це людина, яка "буде робити все, щоб Харків став процвітаючим і найкращим містом в Україні". "І він кожен день буде доводити харків'янам, що вони не помилилися у своєму виборі. Рідко втручаюся в місцеві кампанії, але це той випадок, коли я вважаю правильним позначити свої пристрасті і закликати харків'ян проголосувати за Добкіна", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше народний депутат 2006-2014 рр., журналіст і громадський діяч Олена Бондаренко закликала харків'ян підтримати кандидатуру лідера ГО "Наш Дім - Харків" Михайла Добкіна на виборах мера Харкова найближчої неділі, 31 жовтня. За її словами, Добкін - "перевірений роками і бурями харків'янин".

29 вересня Стратегічна рада партії ОПЗЖ прийняла рішення підтримати кандидатуру Михайла Добкіна на виборах харківського міського голови і закликав "всіх членів партії, депутатів-членів ОПЗЖ, що представляють нашу політичну силу на Харківщині, підтримати Михайла Добкіна".

"Михайла Добкіна пов'язувала багаторічна дружба і успішна спільна робота з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом. Геннадій Кернес керував виборчою кампанією Михайла Добкіна на посаду мера Харкова, а після перемоги Михайла Добкіна на виборах мера – став секретарем Харківської міської ради. Під час роботи Михайла Добкіна на посаді губернатора Харківщини Геннадій Кернес вперше став мером міста. Разом вони створювали і реалізовували план розвитку Харкова", – йдеться в заяві ОПЗЖ.