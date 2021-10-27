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27 жовтня 2021, 19:36 7

Олена Бондаренко закликала підтримати Добкіна на виборах мера Харкова

27 жовтня 2021, 19:36 7
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Народний депутат 2006-2014 рр., журналіст і громадський діяч Олена Бондаренко закликала харків'ян підтримати кандидатуру лідера ГО "Наш Дім - Харків" Михайла Добкіна на виборах мера Харкова найближчої неділі, 31 жовтня

"Харків'яни! Цієї неділі ви обиратимете того, кому віддасте право зберегти або знищити красу, чистоту та безпеку вулиць, під'їздів, парків, доріг, шкіл, поліклінік, театрів, транспорту, парків міста! Зберегти або знищити обличчя східної столиці України! Зберегти або знищити затишок і тепло рідного міста! Ще до Геннадія Кернеса основу успіху Харкова як найкомфортнішого міста України, заклав мій друг Михайло Добкін", - написала Бондаренко у себе в Telegram-каналі.

За її словами, Добкін "перевірений роками і бурями харків'янин". Також вона розповіла про всього один його недолік: "Він занадто добрий з опонентами".

Бондаренко додала, що тільки від рішення харків'ян залежить те, яким місто буде наступні п'ять років – "втратить він те, що є зараз, або збереже всі свої досягнення і знайде щось нове і хороше".

Як приклад Бондаренко навела столицю "яка раз по раз вибирає собі не зрозумій що, і тепер захлинається від міських проблем і ганьбиться в рейтингах брудних, дорогих, некомфортних І Бог знає ще яких міст".

"У вас же є кандидат, який вже на практиці всім і все давним-давно довів: він - найкращий мер для Харкова. І це Добкін", – резюмувала вона і побажала лідеру ГО "Наш Дім - Харків" перемоги і терпіння.

Нагадаємо, 29 вересня Стратегічна рада партії ОПЗЖ прийняла рішення підтримати кандидатуру Михайла Добкіна на виборах харківського міського голови і закликала "всіх членів партії, депутатів-членів ОПЗЖ, що представляють нашу політичну силу на Харківщині, підтримати Михайла Добкіна".

"Михайла Добкіна пов'язувала багаторічна дружба і успішна спільна робота з покійним мером Харкова Геннадієм Кернесом. Геннадій Кернес керував виборчою кампанією Михайла Добкіна на посаду мера Харкова, а після перемоги Михайла Добкіна на виборах мера – став секретарем Харківської міської ради. Під час роботи Михайла Добкіна на посаді губернатора Харківщини Геннадій Кернес вперше став мером міста. Разом вони створювали і реалізовували план розвитку Харкова", - йдеться в заяві ОПЗЖ.

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