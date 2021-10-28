Михаил Добкин сделает все, чтобы Харьков стал лучшим городом в Украине, – эксперт Михаил Чаплыга

Политолог и общественный деятель Михаил Чаплыга считает единственным достойным кандидатом на пост мэра Харькова лидера ОО "Наш Дом – Харьков" Михаила Добкина, поскольку он уже не раз проявлял себя как «профи госуправления»

"На днях в Харькове пройдут выборы мэра. Банковая из трусов выскакивает, чтоб намутить свои договорняки. Пусть скачут… один раз уже "поскакали"… до сих пор отплевываем. 8 июля сего года я написал пост под названием "Просто так". О выборах в Харькове. Как тогда, так и сейчас, я не знаю, кто там еще соревнуется, но я знаю Михаила Добкина. Того, кто однажды сломал мои стереотипы – на множестве эфиров с Михаилом Марковичем я встречался с профи госуправления в его лице, грамотным и опытным человеком, с прекрасным чувством юмора и интеллектом", – написал Чаплыга у себя на странице в Facebook.

Эксперт отметил, что к Добкину относятся по-разному, особенно те, кто лично с ним не знаком, но он уверен, что с таким мэром Харьков точно "не будет безликим".

"Слышал самые фантастические истории о нем, но, если судить по моему личному опыту, это очень достойный, правильный и порядочный человек. Он уже был мэром Харькова и был губернатором. К тому же по убеждениям он социалист, что для меня очень важно. Он не меняет своих убеждений и не подстраивается под текущую конъюнктуру. Он такой, какой он есть", – добавил Чаплыга.

Политолог утверждает, что Добкин – это человек, который "будет делать все, чтобы Харьков стал процветающим и лучшим городом в Украине". "И он каждый день будет доказывать харьковчанам, что они не ошиблись в своём выборе. Редко вмешиваюсь в местные кампании, но это тот случай, когда я считаю правильным обозначить свои пристрастия и призвать харьковчан проголосовать за Добкина", - резюмировал он.

Напомним, ранее народный депутат 2006-2014 гг., журналист и общественный деятель Елена Бондаренко призвала харьковчан поддержать кандидатуру лидера ОО "Наш Дом – Харьков" Михаила Добкина на выборах мэра Харькова в ближайшее воскресенье, 31 октября. По ее словам, Добкин – "проверенный годами и бурями харьковчанин".

29 сентября Стратегический совет партии ОПЗЖ принял решение поддержать кандидатуру Михаила Добкина на выборах харьковского городского головы и призвал "всех членов партии, депутатов-членов ОПЗЖ, представляющих нашу политическую силу на Харьковщине, поддержать Михаила Добкина".

"Михаила Добкина связывала многолетняя дружба и успешная совместная работа с покойным мэром Харькова Геннадием Кернесом. Геннадий Кернес руководил избирательной кампанией Михаила Добкина на пост мэра Харькова, а после победы Михаила Добкина на выборах мэра – стал секретарём Харьковского городского совета. Во время работы Михаила Добкина на посту губернатора Харьковщины Геннадий Кернес впервые стал мэром города. Вместе они создавали и реализовывали план развития Харькова", – говорится в заявлении ОПЗЖ.