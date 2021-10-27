"Слуга народу" зазнає серйозних втрат, якщо її ставленик Терехов програє в Харкові, - експерт

На виборах міського голови Харкова центральна влада робить ставку на в.о. мера Ігоря Терехова, проте є велика ймовірність його поразки, що обернеться для "Слуги народу" серйозними іміджевими втратами

Про це заявив політичний експерт Віталій Бала, передає RegioNews з посиланням на УНН.

За словами Бали, швидше за все, вибори мера пройдуть у два тури, а за крісло змагатимуться нинішній в.о. мера Харкова Ігор Терехов і колишній харківський міський голова і губернатор Харківщини Михайло Добкін.

"Якщо буде другий тур, то ймовірність перемоги Добкіна набагато більше, ніж Терехова. До слова, нагадаю, що кілька місяців тому Михайла Добкіна називали ймовірним переможцем у виборах", - сказав Бала.

Втім, центральна влада зробила ставку на перемогу Ігоря Терехова, каже політолог. Програш Терехова обернеться для "Слуг народу" серйозними іміджевими втратами, додав він.

"Отже, влада може піти ва-банк. Вибори можуть бути дуже брудними і такими, які будуть далекі від того, що ми називаємо виборами", - додав експерт.

Бала також зазначив, що новому меру належить налагодити співпрацю з міською радою. В іншому випадку меру буде складно відстоювати потрібні для міста рішення і спілкуватися з депутатами, резюмував політолог.

Нагадаємо, вибори мера Харкова пройдуть найближчої неділі, 31 жовтня. Якщо буде необхідний другий тур виборів, то він може бути призначений на 21 листопада.

Раніше політичний експерт Віктор Бобиренко заявив, що "Слугам народу" вигідно, щоб посаду мера в Харкові отримав нинішній в.о. міського голови Ігор Терехов, тому він не виключає факт можливої спроби фальсифікації результатів виборів.