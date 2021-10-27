"Слуга народа" понесет серьезные потери, если ее ставленник Терехов проиграет в Харькове, - эксперт

На выборах городского головы Харькова центральная власть делает ставку на и.о. мэра Игоря Терехова, однако есть большая вероятность его поражения, что обернется для "Слуги народа" серьезными имиджевыми потерями

Об этом заявил политический эксперт Виталий Бала, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

По словам Балы, скорее всего, выборы мэра пройдут в два тура, а за кресло будут соревноваться нынешний и.о. мэра Харькова Игорь Терехов и бывший харьковский городской голова и губернатор Харьковщины Михаил Добкин.

"Если будет второй тур, то вероятность победы Добкина гораздо больше, чем Терехова. К слову, напомню, что несколько месяцев назад Михаила Добкина называли вероятным победителем в выборах", - сказал Бала.

Впрочем, центральные власти сделали ставку на победу Игоря Терехова, говорит политолог. Проигрыш Терехова обернется для "слуг народа" серьезными имиджевыми потерями, добавил он.

"Следовательно, власть может пойти в ва-банк. Выборы могут быть очень грязными и такими, которые будут далеки от того, что мы называем выборами", - добавил эксперт.

Бала также отметил, что новому мэру предстоит наладить сотрудничество с городским советом. В противном случае мэру будет сложно отстаивать нужные для города решения и общаться с депутатами, резюмировал политолог.

Напомним, выборы мэра Харькова пройдут в ближайшее воскресенье, 31 октября. Если будет необходим второй тур выборов, то он может быть назначен на 21 ноября.

Ранее политический эксперт Виктор Бобиренко заявил, что "Слугам народа" выгодно, чтобы должность мэра в Харькове получил нынешний и.о. городского головы Игорь Терехов, поэтому он не исключает факт возможной попытки фальсификации результатов выборов.