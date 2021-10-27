13:02  27 октября
В Киеве за сутки умерли 54 человека, среди них годовалый мальчик - Кличко
17:31  27 октября
В Украине запустили отопление в более 70% жилых домов
17:19  27 октября
На Донбассе оккупанты дважды стреляли из запрещенных вооружений, погиб боец ООС
UA | RU
UA | RU
27 октября 2021, 17:59 77

"Слуга народа" понесет серьезные потери, если ее ставленник Терехов проиграет в Харькове, - эксперт

27 октября 2021, 17:59 77
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

На выборах городского головы Харькова центральная власть делает ставку на и.о. мэра Игоря Терехова, однако есть большая вероятность его поражения, что обернется для "Слуги народа" серьезными имиджевыми потерями

Об этом заявил политический эксперт Виталий Бала, передает RegioNews со ссылкой на УНН.

По словам Балы, скорее всего, выборы мэра пройдут в два тура, а за кресло будут соревноваться нынешний и.о. мэра Харькова Игорь Терехов и бывший харьковский городской голова и губернатор Харьковщины Михаил Добкин.

"Если будет второй тур, то вероятность победы Добкина гораздо больше, чем Терехова. К слову, напомню, что несколько месяцев назад Михаила Добкина называли вероятным победителем в выборах", - сказал Бала.

Впрочем, центральные власти сделали ставку на победу Игоря Терехова, говорит политолог. Проигрыш Терехова обернется для "слуг народа" серьезными имиджевыми потерями, добавил он.

"Следовательно, власть может пойти в ва-банк. Выборы могут быть очень грязными и такими, которые будут далеки от того, что мы называем выборами", - добавил эксперт.

Бала также отметил, что новому мэру предстоит наладить сотрудничество с городским советом. В противном случае мэру будет сложно отстаивать нужные для города решения и общаться с депутатами, резюмировал политолог.

Напомним, выборы мэра Харькова пройдут в ближайшее воскресенье, 31 октября. Если будет необходим второй тур выборов, то он может быть назначен на 21 ноября.

Ранее политический эксперт Виктор Бобиренко заявил, что "Слугам народа" выгодно, чтобы должность мэра в Харькове получил нынешний и.о. городского головы Игорь Терехов, поэтому он не исключает факт возможной попытки фальсификации результатов выборов.

Харьков Михаил Добкин Игорь Терехов выборы Харьков

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Игра на опережение. Как тема восстановления столичных райсоветов может помочь Кличко в войне с Банковой
Сакральные 25%. Как Зеленский получил первый сигнал от выброшенного из команды Разумкова
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua