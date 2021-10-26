Харківська влада виганяє лікарів з пологового будинку №2, щоб віддати корпус приватній клініці мами Терехова, - Аліна Мустафаєва

Фото: Telegram Аліни Мустафаєвої

Департамент охорони здоров'я Харківської міськради домагається відчуження одного з корпусів пологового будинку №2 з метою передачі корпусу приватній медичній клініці "ОН-Клінік", яка належить матері і колишній дружині в.о. мера Харкова Ігоря Терехова

Про це у себе в телеграм-каналі написала депутат Харківської міськради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва.

"Департамент охорони здоров'я Харківської міськради протягом усього вересня просував інформацію в колективі другого пологового будинку про необхідність звільнення корпусу за адресою Московський проспект, 145 і переїзду співробітників лікарні в корпус на вулиці Ю.Чигирина, 7. Де недостатньо місць для комфортної роботи та якісного приймання майбутніх мам", - зокрема написала депутат.

За її словами, такі дії департамент виправдав нібито нездатністю фінансово утримувати два корпуси одразу.

"Понад 140 мільйонів на парк ми здатні виділити. А ось на утримання пологового будинку, на жаль... Народжуйте, де хочете і як хочете. Але це лише верхівка айсберга! Адже реальна мета звільнення корпусу - його передача на баланс департаменту охорони здоров'я і подальший продаж відомому медичному центру "ОН-Клінік", серед власників якого, за абсолютно випадковим збігом, значиться колишня дружина Терехова і його мати", - додала Мустафаєва.

"Все для харків'ян або все для Терехова? Відповідь очевидна..." - підсумувала вона.

Нагадаємо, напередодні було опубліковано журналістське розслідування проекту "Ціна питання", згідно з яким Терехов приховує від харків'ян свої багатомільйонні активи, записуючи їх на близьких йому жінок - маму, колишню дружину і нинішню супутницю життя. Зокрема, мережею приватних медустанов "ОН-Клінік" офіційно володіють: мама в.о. мера Вікторія Терехова, колишня дружина Олена Винник і нинішня цивільна дружина Ганна Кузнєцова.