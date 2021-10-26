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26 октября 2021, 16:30 65

Харьковская власть выгоняет врачей из роддома №2, чтобы отдать корпус частной клинике мамы Терехова, - Алина Мустафаева

26 октября 2021, 16:30 65
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Фото: Telegram Алины Мустафаевой
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Департамент здравоохранения Харьковского горсовета добивается отчуждения одного из корпусов роддома №2 с целью передачи корпуса частной медицинской клинике "ОН-клиник", которая принадлежит матери и бывшей жене и.о. мэра Харькова Игоря Терехова

Об этом у себя в телеграм-канале написала депутат Харьковского горсовета от "Слуги народа" Алина Мустафаева.

"Департамент здравоохранения Харьковского горсовета на протяжении всего сентября продвигал информацию в коллективе Второго роддома о необходимости освобождения корпуса по адресу Московский проспект, 145 и переезда сотрудников больницы в корпус на улице Ю. Чигирина, 7. Где недостаточно мест для комфортной работы и качественного приема будущих мам", - в частности написала депутат.

По ее словам, такое действие департамент оправдал якобы неспособностью финансово удерживать два корпуса сразу.

"Более 140 миллионов на парк мы способны выделить. А вот на удержание роддома, увы… Рожайте, где хотите и как хотите. Но это лишь верхушка айсберга! Ведь реальная цель освобождения корпуса – его передача на баланс Департамента здравоохранения и последующая продажа небезызвестному медицинскому центру "ОН-клиник", в числе владельцев которого, по абсолютно случайному совпадению, значится бывшая жена Терехова и его мать", - добавила Мустафаева.

"Все для харьковчан или все для Терехова? Ответ очевиден…" – подытожила она.

Напомним, накануне было опубликовано журналистское расследование проекта "Цена вопроса", согласно которого Терехов скрывает от харьковчан свои многомиллионные активы, записывая их на близких ему женщин – маму, бывшую жену и нынешнюю спутницу жизни. В частности, сетью частных медучреждений "ОН-клиник" официально владеют: мама и.о. мэра Виктория Терехова, бывшая жена Елена Винник и нынешняя гражданская жена Анна Кузнецова.

Харьков Игорь Терехов клиника роддом

 
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