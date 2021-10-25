Ігор Терехов зізнався, що з весни 2014 року регулярно спілкується з Аваковим

В.о. харківського міського голови Ігор Терехов, працюючи в команді Геннадія Кернеса, регулярно спілкувався з ексглавою МВС Арсеном Аваковим, починаючи з весни 2014 року, попри його конфлікт з Кернесом

Про це Терехов розповів в інтерв'ю шеф-редактору видання "Лівий берег" Соні Кошкіній.

За словами Терехова, він чотири роки працював у команді Арсена Авакова, коли той був губернатором Харківської області, але з 2010 року, коли Кернес переміг на виборах мера у Авакова, перейшов на роботу в команду Кернеса.

"Коли Аваков був в еміграції (у 2012 році Аваков був змушений переїхати жити в Італію) я з ним не спілкувався. Ми довгий час не спілкувалися, перша комунікація була, коли тут (у Харкові, - ред.) все палало, коли на площі були "майдани" і коли був штурм обласної державної адміністрації, і тоді було перше спілкування. Воно було дуже коротке через телефон", - розповів Терехов.

На уточнююче запитання Кошкіної, чи був у цей час Аваков вже міністром внутрішніх справ, Терехов відповів: "Так, точно, він вже був міністром". "Тоді був штурм, все було не дуже добре, все було дуже напружено, і ми ходили по дуже тонкій грані", - додав Терехов.

Також він зазначив, що намагався помирити Кернеса і Авакова ще у 2010 році. "Була спроба примирення дуже давно, напередодні фактично виборів мера, коли вирішувалося, хто йде, а хто не йде... але вона не увінчалася успіхом - вони ще більше посварилися", - сказав Терехов.

Нагадаємо, зараз Терехов є тимчасово виконуючим обов'язки мера Харкова і кандидатом на посаду міського голови на дострокових виборах 31 жовтня. За інформацією експертів і низки харківських міських депутатів, за допомогою Терехова Аваков повернув свій вплив на Харків після того, як Кернес захворів і був відправлений на лікування в берлінську клініку "Шаріте".

Напередодні було опубліковано журналістське розслідування проєкту "Ціна питання", згідно з яким Аваков, разом з олігархом Павлом Фуксом і п'ятим президентом Петром Порошенком, є тією людиною, яка управляє в.о. мера Харкова Ігорем Тереховим. З Аваковим Терехова, як стверджують журналісти, об'єднує і спільний бізнес.