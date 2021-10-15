Тимчасовим мером Харкова Тереховим керують Аваков, Фукс і Порошенко, - розслідування

Тимчасово виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов не є самостійним політиком, ним як лялькою керують колишній очільник МВС Арсен Аваков, бізнесмен Павло Фукс, який перебуває під санкціями РНБО, і експрезидент Петро Порошенко

Про це йдеться в розслідуванні "Хто вони, ляльководи Терехова?", зробленому в рамках проекту "Ціна питання".

Як стверджують автори розслідування, отримати владу в Харкові "блідому і несамостійному" Терехову допоміг тодішній глава МВС Арсен Аваков, до якого Терехов завжди був близький, адже працював його заступником, коли той очолював Харківську ОДА. "Терехова з Аваковим об'єднують узи, міцніше яких нічого і немає - гроші. Ще в середині 2000-х у ЗМІ неодноразово звучало, що Терехов разом з оточенням Авакова є співвласниками найбільшої мережі сигаретних кіосків у Харкові. Про це говорив і сам Геннадій Кернес, для якого подібна інформація, звичайно ж, не була секретною", - зазначають журналісти.

Йдеться про найбільш впізнавану в Харкові мережу тютюнових магазинчиків "Кисет", виручка якої тільки в 2020 році склала майже 2 млрд грн. Співвласниками цієї мережі значаться: Олена Винник - колишня дружина Ігоря Терехова, Ігор Котвицький - колишній водій і особистий помічник Авакова, який в результаті став його бізнес-партнером і радником, Вардан Восканян - довірена особа Авакова в тютюновому бізнесі. Кожному з трьох належить по 30%. Ще 10% компанії "Кисет" належить Вадиму Бешанову - колишньому заступнику голови правління аваківського Банку "Базис".

"Саме Терехов планомірно останні кілька років допомагав Авакову повернути вплив на Харків за спиною Кернеса, якого переслідували проблеми зі здоров'ям", - зазначають журналісти.

Але Аваков, за їхніми словами, не єдиний, хто зробив ставку на Терехова, "управляти в.о. вирішив ще один сірий кардинал Харкова - скандально відомий бізнесмен Павло Фукс". "Він у Харкові особа дуже впливова, Почесний громадянин міста, близький до Арсена Авакова. В інтерв'ю журналістам Фукс відкрито заявляє - Терехов отримає повну його підтримку", - йдеться в розслідуванні.

"Судячи з кількості осіб, які прагнуть управляти Тереховим, він вже перетворився на закрите акціонерне товариство "Секретар міськради Харкова". Свій пакет акцій у ньому має також колишній президент України Петро Порошенко, при якому розцвів український бізнес Фукса", - зазначили журналісти.

Вони нагадали, що представники партії Порошенка "ЄС" в Харківській міськраді очолюють три комісії міськради, тоді як "Слуга народу", у якої стільки ж депутатів, тільки одну. "Такий розклад недивний, враховуючи, що "ЄС" в повному складі проголосував за скандальне призначення Терехова секретарем міськради в грудні минулого року, після того, як його кандидатуру запропонував нібито Геннадій Кернес по електронній пошті (хоча сам він в той момент, ймовірно, перебував у комі)", - йдеться в розслідуванні.

Партнерство Терехова і "ЄС" не обмежується голосуванням "ЄС" за потрібні секретарю міськради і його спонсорам рішення, відзначають журналісти. У Харкові інтереси Терехова обслуговує рекламний холдинг "Мегаполіс", завдяки якому все місто може на всіх кутках споглядати обличчя кандидата в мери. "Пояснюється все досить просто - "Мегаполіс" це вотчина Сергія Березенка, колишнього голови виборчого штабу Порошенка. При Терехові бізнес "Мегаполісу" в Харкові процвітає, і очевидно, що ця група кровно зацікавлена в тому, щоб саме він став мером", - йдеться в розслідуванні.

Посильну допомогу Терехову, за інформацією журналістів, надає і головний політтехнолог Порошенка Ігор Гринів. У травні підконтрольний йому центр "Соціс" оприлюднив результати опитування з рейтингом нібито 31% у Терехова, який багато харків'ян порахували надутим.

"Ще один помічник Терехова - політтехнолог Дмитро Касьянов, який зробив собі ім'я на довиборах до Верховної Ради в Чернігові в 2015 році, де він керував виборчим штабом Сергія Березенка в 2015 році і прославився брудною кампанією з підкупу виборців", - стверджують автори розслідування.

"У ситуації, коли за Тереховим стоять настільки одіозні персони, які керують ним, як маріонеткою, складно розраховувати на те, що він зможе стати хоча б блідою тінню Геннадія Кернеса, який вмів ставити на місце кого завгодно - від дрібних чиновників до олігархів. А нині велика ймовірність того, що в разі перемоги Терехов просто роздасть своїм спонсорам Харків по частинах, і наше місто буде чекати занепад, а ляльководи Терехова продовжувати смикати за ниточки", - підсумували автори розслідування.