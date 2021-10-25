Игорь Терехов признался, что с весны 2014 года регулярно общается с Аваковым

И.о. харьковского городского головы Игорь Терехов, работая в команде Геннадия Кернеса, регулярно общался с экс-главой МВД Арсеном Аваковым, начиная с весны 2014 года, несмотря на его конфликт с Кернесом

Об этом Терехов рассказал в интервью шеф-редактору издания "Левый берег" Соне Кошкиной.

По словам Терехова, он четыре года работал в команде Арсена Авакова, когда тот был губернатором Харьковской области, но с 2010 года, когда Кернес победил на выборах мэра у Авакова, перешел на работу в команду Кернеса.

"Когда Аваков был в эмиграции (в 2012 году Аваков был вынужден переехать жить в Италию) я с ним не общался. Мы долгое время не общались, первая коммуникация была, когда здесь (в Харькове, - ред.) все пылало, когда на площади были "майданы" и когда был штурм областной государственной администрации, и тогда было первое общение. Оно было очень короткое по телефону", - рассказал Терехов.

На уточняющий вопрос Кошкиной, был ли в это время Аваков уже министром внутренних дел, Терехов ответил: "Да, точно, он уже был министром". "Тогда был штурм, все было не очень хорошо, все было очень напряженно, и мы ходили по очень тонкой грани", - добавил Терехов.

Также он отметил, что пытался помирить Кернеса и Авакова еще в 2010 году. "Была попытка примирения очень давно, накануне фактически выборов мэра, когда решалось, кто идет, а кто не идет... но она не увенчалась успехом – они еще больше поссорились", - сказал Терехов.

Напомним, в настоящее время Терехов является временно исполняющим обязанности мэра Харькова и кандидатом на должность городского головы на досрочных выборах 31 октября. По информации экспертов и ряда харьковских городских депутатов, при помощи Терехова Аваков вернул свое влияние на Харьков после того, как Кернес заболел и был отправлен на лечение в берлинскую клинику "Шарите".

Накануне было опубликовано журналистское расследование проекта "Цена вопроса", согласно которому Аваков, вместе с олигархом Павлом Фуксом и экс-президентом Петром Порошенко, является тем человеком, который управляет и.о. мэра Харькова Игорем Тереховым. С Аваковым Терехова, как утверждают журналисты, объединяет и совместный бизнес.