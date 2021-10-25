Михаил Добкин: Власть Харькова не готовилась к пандемии COVID-19, это преступная бездеятельность

Об этом заявил лидер общественной организации "Наш Дом — Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин в эфире программы "Хард с Влащенко".

По его словам, этим летом в Харькове никто не готовился к пандемии, потому что власть считала, что мы обойдемся без дополнительных усилий, или эта проблема обойдет нас стороной. "У нас очень много переселенцев, поэтому нас не 1,5 миллиона, а 1,8 миллиона. И на 1,8 млн жителей у нас 1500 мест под коронавирус, из которых только 719 оборудованы кислородом. Поэтому, говорить о том, что с таким подходом мы можем справиться — это обманывать самого себя. Это полная безответственность, неорганизованность. Это глупость и преступная бездеятельность", — заявил политик.

Михаил Добкин отметил, что на сегодняшний день люди совсем потеряли доверие к власти, потому что на голову обычного человека сваливается очень много мнений и люди просто не понимают, что им делать. "Ковид существует, я им болел. Я знаю, что это тяжелейшая болезнь со своими последствиями, которые потом догоняют на протяжение многих месяцев. Берегите здоровье, берегите здоровье своих близких. Лечение очень дорогое, и лучше этим не болеть. Не знаю, надо ли вакцинироваться, я не специалист. Я не знаю, как лечить ковид. Но я точно знаю, что я на месте нынешней власти сделал бы гораздо больше мест в больницах, с запасом бы сделал", — сказал кандидат в мэры.

Сегодня человек, по словам Михаила Добкина, чтобы попасть под точку кислорода, ждет, пока либо кто-то умрет, либо выздоровеет. "Вы понимаете, что переживает человек, который смотрит с надеждой, что должно освободится место, чтобы он там получил необходимость свободно дышать. Это плохо, это страшно", — отметил политик.

Михаил Добкин подчеркнул, что задача власти — обеспечить условия, для медиков – быстро и качественно лечить, для пациентов - получить быструю медицинскую помощь, для бизнесменов – не иметь проблем с выездом. "У нас все подгоняется под статистику. Министерство здравоохранения вместе с правительством хочет дать большее количество вакцинированных и сказать: "Вот Украина справляется". Да что же вы справляетесь? Давайте посмотрим на смертность. Давайте посмотрим на реальные статистические данные", — заявил кандидат на должность мэра Харькова.

"Я абсолютно ответственно заявляю, что данные по смертности в Украине абсолютно не соответствуют действительности, потому что в статистику по ковиду берут только тех людей, которые умерли в больнице, а те, которых не взяли в больницу, кто умер, не дождавшись поворотной точки, у многих прописано — сердечная недостаточность или любое другое сопутствующие хроническое заболевание, которое было у человека, — их не берут в статистику", — подытожил Михаил Добкин.

Напомним, 13 октября Михаил Добкин сообщил, что часть средств своей избирательной кампании направил на нужды харьковской медицины для противодействия пандемии COVID-19. "Принял решение направить часть средств своего избирательного фонда мэрской кампании на нужды здравоохранения города. Обойдусь без наружной рекламы", - сообщил Михаил Добкин, пообещав отчитаться о том, на что пойдут эти средства.

Через два дня Михаил Добкин сообщил, что в первую очередь на средства его избирательной кампании было оборудовано кислородными баллонами 20 машин скорой помощи и 20 бригад медиков.

Позже Михаил Добкин сообщил, что его команда уже приступила к монтажу дополнительной кислородной трассы в одной из больниц Харькова, что даст дополнительные 35-40 точек доступа к кислороду для тяжелых больных COVID-19. В тоже время, по словам Михаила Добкина, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, ничего не сделавший для борьбы с ковидом, запугивает руководство больниц, не давая им принимать стороннюю помощь.