Игорь Терехов незаконно захватил власть в Харькове при помощи поддельной электронной подписи Кернеса - расследование

Анализ событий в Харькове от начала болезни Геннадия Кернеса до его смерти и прихода к власти Игоря Терехова свидетельствует, что нынешний и.о. мэра при поддержке олигарха Павла Фукса, используя главного администратора КП "Городской информационный центр" Артура Лукьянова, фальсифицировали электронную подпись Кернеса с целью получения власти в городе

Об этом идет речь в журналистском расследовании "Шакалы над телом льва: тайна смерти Геннадия Кернеса", сделанном в рамках проекта "Цена вопроса".

Авторы расследования напомнили, что последний раз харьковчане видели живым Геннадия Кернеса 23 августа 2020 года, но Кернес, пребывая на лечении в берлинской клинике "Шарите", все равно выиграл мэрские выборы 25 октября 2020 года, а 9 декабря того же года состоялась первая сессия новоизбранного Харьковского горсовета, где на основании письма с электронной подписью Кернеса секретарем горсовета был избран Игорь Терехов.

Однако, как утверждают авторы расследования, ссылаясь на информацию кандидата в мэры Харькова Дениса Ярославского, по состоянию на 25 октября 2020 года Кернес уже был без сознания, а 9 декабря его мозг уже был мертв. "По моей информации, он умер третьего ноября", - заявил Ярославский, уточнив, что под "умер" он имеет в виду смерть мозга, тогда как аппарат жизнеобеспечения поддерживал сердечную деятельность и дыхание Кернеса.

Кроме того, авторы расследования отмечают, что по имеющимся данным, электронная подпись, которой был подписан документ, сделавший Терехова и.о. мэра, была выдана Кернесу 17 сентября 2020 года в 15 часов 52 минуты. В то время, когда его физически уже не было в Украине, ведь по официальной версии Кернес улетел на лечение 16 сентября.

Авторы расследования цитируют украинское законодательство, которое гласит: "Идентификация лица, обращающегося за получением услуги формирования квалифицированного сертификата электронной подписи или печати, осуществляется при условии его личного присутствия по паспорту гражданина Украины или по другим документам, которые делают невозможным возникновение любых сомнений относительно личности". Это дает основания считать, что подпись, на основании которой избрали Терехова, фальсифицирована и есть признаки уголовного преступления.

Также журналисты приводят слова депутат Харьковского горсовета от "Слуги народа" Алины Мустафаевой, которая требует привлечь к уголовной ответственности всех причастных к подделке подписи лиц и добилась внесения прокуратурой данных в ЕРДР. Также Мустафаева, по словам журналистов, совсем недавно "обнародовала сенсационные данные - имя человека, который вместо Геннадия Кернеса получил электронную подпись". Это был Артур Лукьянов - в тот момент главный администратор информационных систем отдела компьютерных систем КП "Городской информационный центр". Журналисты проекта "Цена Вопроса" попробовали связаться с Лукьяновым, но на рабочем месте в коммунальном предприятии его не оказалось, как не оказалось и дома, а на телефонные звонки он не отвечал.

Из этических соображений журналисты не стали делать из сказанного выводов, но процитировали обращение Мустафаевой к главе СБУ: "Находясь в сговоре: организатор преступной организации Фукс Павел Яковлевич, соорганизатор Терехов Игорь Александрович, исполнитель Лукьянов Артур Иванович (работник КП "Городской информационный центр") завладели обновленным личным ключом электронно-цифровой подписи Кернеса Геннадия Адольфовича с целью совершения захвата власти в г. Харькове".

"Таким образом, в действиях круга причастных к вышеуказанным фактам лиц усматриваются признаки состава уголовных преступлений, предусмотренных ст. 28 ч. 1 ст. 109 Уголовного кодекса Украины - совершение действий с целью захвата власти, а также сговор о совершении таких действий группой лиц по предварительному сговору, ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины - составление, выдача должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесение в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка официальных документов", - говорится в заявлении Мустафаевой.

​​ "А еще хотелось бы напомнить тем, кто закрывает глаза на чудовищные манипуляции и кровавый передел власти в нашем городе, что предавший однажды - предаст и снова", - подытожили авторы расследования.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщила, что Игорь Терехов пообещал Офису президента, что в обмен на поддержку на выборах мэра 31 октября он отдаст "Слуге народа" должность секретаря горсовета, и сам вступит в ряды этой партии, что приведет к поглощению "Блока Кернеса" партией власти.