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20 жовтня 2021, 11:44 11

Терехов пообіцяв після виборів в Харкові вступити в "Слугу народу" та ліквідувати "Блок Кернеса", - УП

20 жовтня 2021, 11:44 11
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Тимчасово виконуючий обов'язки мера Харкова Ігор Терехов пообіцяв Офісу президента, що в обмін на підтримку на виборах мера 31 жовтня він віддасть "Слузі народу" посаду секретаря міськради, і сам вступить до лав цієї партії, що призведе до поглинання "Блоку Кернеса" партією влади

Про це з посиланням на власні джерела з числа топових політиків Харкова, повідомляє "Українська правда".

За інформацією журналістів, на цих виборах мера Харкова Банкова вирішила зіграти "в темну" і кулуарно підтримує секретаря міськради Ігоря Терехова. "Ігор не палиться, що з Офісом має якісь домовленості, але десь у вересні він дійшов до Зеленського. Єрмак, інші ці товариші сказали, що Терехов їх цілком влаштовує. У них головна умова – щоб впливу Авакова на місто не було", - розповів УП співрозмовник з Харкова.

Як зазначає видання, за останній час співпраця Офісу із Тереховим і справді стала помітною. Так, за даними видання, на прохання Банкової нещодавно на посаду заступника міського голови з питань цифровізації було призначено Сергія Кузьміна.

"Взамін на підтримку Офісу, Терехов пообіцяв оточенню президента, що віддасть "Слузі народу" посаду секретаря міськради. Є ще інші чутки, що нібито Ігор сам може пізніше вступити до партії "Слуга народу", – розповідають джерела видання.

"Можливо, є інше пояснення такої лояльності в.о. мера до ОПУ. Мова йде про звинувачення у підробці е-підпису Кернеса", - зазначає видання, натякаючи, що у слідства можуть бути докази, що підписане Кернесом подання на посаду секретаря міськради Ігоря Терехова підробне, і до цього причетний сам Терехов.

Нагадаємо, дострокові вибори харківського міського голови відбудуться 31 жовтня. Наразі секретар міськради Ігор Терехов очолює партію "Блок Кернеса – Успішний Харків". Вочевидь у разі вступу Терехова до лав "Слуги народу" така ж доля чекає і партію Кернеса, яку Терехов ліквідує шляхом злиття з партією влади.

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