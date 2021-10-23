Терехов договорился со "Слугой народа" и может пытаться фальсифицировать выборы в Харькове, - эксперт

Такое мнение в комментарии УНН высказал политолог Виктор Бобиренко, сообщает RegioNews.

По словам политолога, "Слуги народа" хотят "примазаться к победе Терехова, чтобы потом поставить своего секретаря горсовета. Для команды зеленых главное, чтобы Зеленский переизбрался на второй срок. А для этого ему нужна лояльность местных элит".

"И эта лояльность будет обеспечиваться следующим образом: мы не мешаем вам княжить у вас, в Харькове, если только там будут наши смотрящие - тот же секретарь горсовета. Мы вам не мешаем, а вы поддерживаете Зеленского на выборах, или хотя бы показываете свою нейтральность: мягкую поддержку", - рассказал политолог.

Также Бобиренко отметил, что Терехов уже использует большой админресурс для победы. "Админресурс уже присутствует. Местные СМИ в один голос рассказывают, что Терехов молодец. Что он, мол, является продолжением Кернеса, его командой. Отдельные местные СМИ поют хвалебные оды Терехову за деньги налогоплательщиков. В бюджете города есть такая программа: информирование граждан о действиях власти. И доступ к ней, среди всех кандидатов, имеет лишь Терехов", - заявил эксперт.

Также Бобиренко не исключает факт возможной фальсификации результатов выборов. "Избирательные комиссии, по большому счету, будут лояльны к Терехову. Потому что они формируются из бюджетников. Хотя, думаю, что добкинцы (представители кандидата в мэры Харькова Михаила Добкина - ред.) их обсядут, и будут стараться не дать сфальсифицировать выборы. Твердо и явно фальсифицировать выборы никто не будет. Это будут делать мягко, чтобы не злить наблюдателей", - подытожил эксперт.

Напомним, ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники сообщила, что Игорь Терехов пообещал Офису президента, что в обмен на поддержку на выборах мэра 31 октября он отдаст "Слуге народа" должность секретаря горсовета, и сам вступит в ряды этой партии, что приведет к поглощению "Блока Кернеса" партией власти.