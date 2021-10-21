Нардеп Бакумов: Кримінальну справу про підробку підпису Кернеса потрібно розслідувати і пред'явити звинувачення винним

Про це в коментарі УНН заявив народний депутат, член фракції "Слуга народу" Олександр Бакумов, передає RegioNews.

"Вже є кримінальне провадження. Отже, органи досудового розслідування повинні ефективно розслідувати його, досліджувати всі факти, що підтверджують або спростовують виявлене", - зокрема заявив він.

За словами депутата, якщо буде встановлено факт підробки підпису Кернеса — "треба пред'явити звинувачення винуватцям, і передати справу до суду".

Нагадаємо, Геннадій Кернес, за офіційною версією, помер 17 грудня 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень коронавірусної хвороби. 9 грудня 2020 року на підставі подання з електронним підписом Геннадія Кернеса секретарем Харківської міськради був обраний Ігор Терехов, який після смерті Кернеса став в.о. мера Харкова. Справжність електронного підпису Кернеса у багатьох викликає сумнів, оскільки є інформація, що Кернес весь час перебування в "Шаріте" був без свідомості і не міг ухвалювати ніяких рішень.

Кримінальне провадження через можливу підробку електронного підпису Кернеса було зареєстровано в січні цього року. Досудове розслідування у справі здійснює ГУ НП в Харківській області.

У вересні під Офісом президента і Офісом генерального прокурора пройшли акції протесту харків'ян, які вимагали розпочати розслідування всіх обставин смерті Кернеса і, щоб президент Володимир Зеленський взяв це розслідування під особистий контроль.

Напередодні депутат Харківської міської ради від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва оприлюднила документи, з яких, на її думку, випливає, що одразу ж після відправки Геннадія Кернеса в клініку "Шаріте" за вказівкою нинішнього в.о. мера Харкова Ігоря Терехова був зроблений фальшивий електронний підпис тодішнього мера, за допомогою якого Терехов обійняв посаду секретаря Харківської міськради.