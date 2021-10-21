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21 октября 2021, 13:33 20

Нардеп Бакумов: Уголовное дело о подделке подписи Кернеса нужно расследовать и предъявить обвинения виновным

21 октября 2021, 13:33 20
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Правоохранительные органы должны активизировать расследование дела о возможной подделке электронной подписи покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса

Об этом в комментарии УНН заявил народный депутат, член фракции "Слуга народа" Александр Бакумов, передает RegioNews.

"Уже есть уголовное производство. Следовательно, органы досудебного расследования должны эффективно расследовать его, исследовать все факты, подтверждающие или опровергающие обнаруженное", - в частности заявил он.

По словам депутата, если будет установлен факт подделки подписи Кернеса — "надо предъявить обвинение виновникам, и передать дело в суд".

Напомним, Геннадий Кернес, по официальной версии, умер 17 декабря 2020 года в берлинской клинике "Шарите" от осложнений коронавирусной болезни. 9 декабря 2020 года на основании представления с электронной подписью Геннадия Кернеса секретарем Харьковского горсовета был избран Игорь Терехов, который после смерти Кернеса стал и.о. мэра Харькова. Подлинность электронной подписи Кернеса у многих вызывает сомнение, поскольку есть информация, что Кернес все время пребывания в "Шарите" был без сознания и не мог принимать никаких решений.

Уголовное производство из-за возможной подделки электронной подписи Кернеса было зарегистрировано в январе этого года. Досудебное расследование по делу осуществляет ГУ НП в Харьковской области.

В сентябре под Офисом президента и Офисом генерального прокурора прошли акции протеста харьковчан, которые требовали начать расследования всех обстоятельств смерти Кернеса и, чтобы президент Владимир Зеленский взял это расследование под личный контроль.

Накануне депутат Харьковского городского совета от "Слуги народа" Алина Мустафаева обнародовала документы, из которых, по ее мнению, следует, что сразу же после отправки Геннадия Кернеса в клинику "Шарите" по указанию нынешнего и.о. мэра Харькова Игоря Терехова была сделана фальшивая электронная подпись тогдашнего мэра, при помощи которой Терехов занял должность секретаря Харьковского горсовета.

мэр Харьков Геннадий Кернес Игорь Терехов

 
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