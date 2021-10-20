Програму Терехова ніхто не бачив, у Добкіна є стратегія розвитку міста - експерт

У чинного в.о. мера Харкова Ігоря Терехова, якщо і є програма, з якою він йде на вибори, то вона з розряду "хліба і видовищ". У його головного конкурента Михайла Добкіна програма системніша і спрямована на реформування

Про це в інтерв'ю виданню "Голос.UA" заявив Харківський політолог, експерт Українського інституту політики Микита Трачук.

За його словами, велика частина кандидатів на пост мера Харкова "не особливо і пропонує програми, тому що згідно з виборчим законодавством у них немає обов'язку показувати свої програми. Це виключно за бажанням".

"Програму Терехова я не бачив і не знаю, чи є вона взагалі. Якоїсь презентації не проводилося. Він робить заяви, відкриває нові паркові зони, нові фотозони, нові зони відпочинку і так далі. Поки що це програма з розряду "хліба і видовищ", - заявив експерт.

При цьому Трачук вважає, що у Михайла Добкіна "програма більш системна, спрямована на реформування комунального господарства, на інфраструктурні проєкти, стратегію розвитку міста і так далі".

"В інших є патріотична програма за проукраїнський Харків, у низки кандидатів йде ідеологічна програма... Але розглядати серйозно програми малих кандидатів безглуздо. Якогось прориву ідей, чогось нового, принципового ноу-хау ніхто з кандидатів, на мій погляд, не пропонує", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін представив харків'янам свою програму "Місто для людей", яка передбачає зміну пріоритетів у роботі міської влади. За словами Михайла Добкіна, в центрі діяльності міської влади має бути людина. "Я хочу створити місто, в якому головна цінність — людина. Тому моя програма називається "Місто для людей". Всі міські ресурси та сервіси повинні бути зосереджені навколо кожного жителя, а влада повинна працювати на поліпшення добробуту всіх городян", — сказав Михайло Добкін.