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20 октября 2021, 13:58 24

Программу Терехова никто не видел, у Добкина есть стратегия развития города - эксперт

20 октября 2021, 13:58 24
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У нынешнего и.о. мэра Харькова Игоря Терехова, если и есть программа, с которой он идет на выборы, то она из разряда "хлеба и зрелищ". У его главного конкурента Михаила Добкина программа более системная и направленная на реформирование

Об этом в интервью изданию "Голос.UA" заявил харьковский политолог, эксперт Украинского института политики Никита Трачук.

По его словам, большая часть кандидатов на пост мэра Харькова "не особо и предлагает программы, потому что согласно избирательному законодательству у них нет обязанности показывать свои программы. Это исключительно по желанию".

"Программу Терехова я не видел и не знаю, есть ли она вообще. Какой-то презентации не проводилось. Он делает заявления, открывает новые парковые зоны, новые фотозоны, новые зоны отдыха и так далее. Пока что это программа из разряда "хлеба и зрелищ", - заявил эксперт.

При этом Трачук считает, что у Михаила Добкина "программа более системная, направленная на реформирование коммунального хозяйства, на инфраструктурные проекты, стратегию развития города и так далее".

"У других есть патриотическая программа за проукраинский Харьков, по ряду кандидатов идет идеологическая программа... Но рассматривать всерьез программы малых кандидатов бессмысленно. Какого-то прорыва идей, чего-то нового, принципиального ноу-хау никто из кандидатов, на мой взгляд, не предлагает", - добавил эксперт.

Напомним, ранее Михаил Добкин представил харьковчанам свою программу "Город для людей", которая предполагает смену приоритетов в работе городской власти. По словам Михаила Добкина, в центре деятельности городской власти должен быть человек. "Я хочу создать город, в котором главная ценность — человек. Поэтому моя программа называется "Город для людей". Все городские ресурсы и сервисы должны быть сосредоточены вокруг каждого жителя, а власть должна работать на улучшение благосостояния всех горожан", — сказал Михаил Добкин.

Михаил Добкин Игорь Терехов выборы Харьков

 
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