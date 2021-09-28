Михайло Добкін: Ми повернемо людям впевненість, що Харків- справедливе і безпечне місто

Харків розвиватиметься, коли у міської влади будуть правильні пріоритети. Необхідно дати людям відчуття безпеки, забезпечити належні умови для молоді та подбати про справедливе ставлення до літніх людей

Про це під час зустрічі з харків'янами заявив лідер громадської організації "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін.

"Я хочу створити місто, в якому головна цінність — людина. Тому моя програма називається "Місто для людей". Всі міські ресурси і сервіси повинні бути зосереджені навколо кожного жителя, а влада повинна працювати на поліпшення добробуту всіх містян", — сказав Михайло Добкін.

За його словами, насамперед міська влада повинна дати людям відчуття соціальної справедливості. "Ми повинні людям, які хочуть і вміють працювати, надати можливість працювати і далі. Це люди більш старшого покоління, які ще не вийшли на пенсію. Для молоді потрібно створити умови, за яких вона залишиться жити і працювати в Харкові", — зазначив політик.

За словами Михайла Добкіна, харків'яни повинні відчувати підтримку і захист, а міська влада — брати на себе відповідальність і забезпечувати гідну якість життя своїм громадянам. "Люди повинні розуміти, що вони не одні. Що, якщо держава перестала про них думати, так як має, то є місто, яке буде за допомогою нашої програми "Турбота" хоча б частково знімати фінансове навантаження з них, яке найбільш сильно відчувається в період опалювального сезону. Люди починають рахувати, куди їм витратити останні гроші: заплатити за комунальні послуги або купити ліки і продукти", - підкреслив Добкін.

Також кандидат у мери зупинився на питанні безпеки, яку харків'яни за останні роки перестали відчувати. На сьогоднішній день, за словами Михайла Добкіна, ми живемо в такій країні, де людське життя, на жаль, нічого не коштує. І це не тому, що люди стали гірше, це тому, що у держави помінялися пріоритети.

"Я говорю про наливайки, про закладчиків, про аптеки, які продають людям наркотики. Це відбувається тому, що поліція займається "кришуванням" подібного "бізнесу" замість того, щоб служити городянам, які ввечері бояться вийти на вулицю і відпустити своїх дітей погуляти у двір", — зазначив Михайло Добкін і додав, що після вступу на посаду в місті буде створена Муніципальна охорона, яка контролюватиме правопорядок в кожному районі Харкова і стежитиме за безпекою в громадських місцях.

"Ми повернемо людям розуміння, що Харків — це безпечне місто, в якому до порушників закону застосовуються найсуворіші заходи впливу і покарання. Ми це зробимо. Я не сумніваюся, що якісні зміни будуть видні протягом найближчих шести семи місяців після кінця виборчої кампанії", — підсумував Михайло Добкін.

Нагадаємо, раніше Михайло Добкін повідомив, що його команда ініціювала в Харкові програму "Турбота", яка дозволить частково компенсувати для містян вартість комунальних тарифів. За його словами, учасниками програми зможуть стати всі, хто підпадає під категорію соціально незахищених харків'ян, незалежно від того, заплатила людина за комунальні послуги, чи ні. "Ми до всіх будемо ставитися однаково. Це буде компенсація міста, щоб хоч частково знизити навантаження на наші сім'ї", - пояснив Михайло Добкін.