У Харкові війна соціологій вийшла на позамежний рівень, соцопитуванням вірити не варто, - експерт

Ніякої соціології, яка публікується з виборів Харківського міського голови, вірити не можна, адже сьогодні в Харкові війна соціологій вийшла на позамежний рівень

Про це в інтерв'ю виданню "Голос.UA" заявив харківський політолог, експерт Українського інституту політики Микита Трачук.

Зокрема, відповідаючи на питання, наскільки великий розрив у рейтингу між топовими кандидатами на посаду мера Харкова – колишнім мером і губернатором Михайлом Добкіним і нинішнім в.о. очільника міста Ігорем Тереховим, експерт заявив: "Мені здається, що специфіка цієї виборчої кампанії по Харкову полягає в тому, що війна соціологій, яка далеко не ноу-хау в нашій політиці, вийшла в нашому місті на позамежний рівень".

"Я б не вірив ніякій соціології з тієї, що публікується. Навіть закрита соціологія, яку я можу спостерігати, навіть до неї у мене великі питання. До того, що публікується, я не вірив би зовсім", - додав Трачук.

Він нагадав, що публікувалася соціологія, де відставання Михайла Добкіна від Ігоря Терехова понад 30%. "Я ні за кого не агітую, але у Михайла Марковича рейтинг впізнаваності в місті, грубо кажучи, на 40% більше, ніж у Терехова. Звідки такі цифри? Я не вірю в те, що вибори будуть в один тур", - зазначив політолог.

За його словами, якщо так все-таки станеться, "це буде свідчити про серйозні підтасовування і фальсифікації". "Я б закликав взагалі не особливо дивитися на соціологію, тому що вона використовується, як елемент формування громадської думки в передвиборчій боротьбі. Буде цікаво за підсумковими результатами, коли їх визнає Центрвиборчком, згадати всю соціологію і порівняти, хто ж був хоча б мінімально близький до правди, а хто - ні", - заявив Трачук.

Нагадаємо, раніше політичний експерт Яніна Соколовська зазначала, що результати останніх соцопитувань у Харкові некоректні і не відповідають дійсності. За її словами, соціологи проводять дослідження, спираючись на те, що голосувати прийдуть 95% виборців, але вони не прийдуть. "На вибори прийде десь близько 30% електорату, і той, хто мобілізує більше людей прийти на вибори, - той і стане переможцем. Саме тому дані наявних соцопитувань не зовсім коректні і не відповідають дійсності", - уточнила експерт.