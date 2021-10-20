В Харькове война социологий вышла на запредельный уровень, соцопросам верить не стоит, - эксперт

Никакой социологии, которая публикуется по выборам харьковского городского головы, верить нельзя, ведь сегодня в Харькове война социологий вышла на запредельный уровень

Об этом в интервью изданию "Голос.UA" заявил харьковский политолог, эксперт Украинского института политики Никита Трачук.

В частности, отвечая на вопрос, насколько большой разрыв в рейтинге между топовыми кандидатами на пост мэра Харькова – бывшим мэром и губернатором Михаилом Добкиным и нынешним и.о. градоначальника Игорем Тереховым, эксперт заявил: "Мне кажется, что специфика данной избирательной кампании по Харькову состоит в том, что война социологий, которая далеко не ноу-хау в нашей политике, вышла в нашем городе на запредельный уровень".

"Я бы не верил никакой социологии из той, что публикуется. Даже закрытая социология, которую я могу наблюдать, даже к ней у меня большие вопросы. К тому, что публикуется, я не верил бы вовсе", - добавил Трачук.

Он напомнил, что публиковалась социология, где отставание Михаила Добкина от Игоря Терехова более 30 %. "Я ни за кого не агитирую, но у Михаила Марковича рейтинг узнаваемости в городе, грубо говоря, на 40 % больше, чем у Терехова. Откуда такие цифры? Я не верю в то, что выборы будут в один тур", - отметил политолог.

По его словам, если так все-таки произойдет, "это будет свидетельствовать о серьезных подтасовках и фальсификациях". "Я бы призывал вообще не особо смотреть на социологию, потому что она используется, как элемент формирования общественного мнения в предвыборной борьбе. Будет интересно по итоговым результатам, когда их признает Центризбирком, вспомнить всю социологию и сравнить, кто же был хотя бы минимально близок к правде, а кто - нет", - заявил Трачук.

Напомним, ранее политический эксперт Янина Соколовская отмечала, что результаты последних соцопросов в Харькове некорректны и не соответствуют действительности. По ее словам, социологи проводят исследования, опираясь на то, что голосовать придут 95% избирателей, но они не придут. "На выборы придет где-то около 30% электората, и тот, кто мобилизует больше людей прийти на выборы, - тот и станет победителем. Именно поэтому данные существующих соцопросов не совсем корректны и не соответствуют действительности", - уточнила эксперт.