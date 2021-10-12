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12 жовтня 2021, 16:28 7

Соцопитування в Харкові спотворюють реальність, перемогти може не той, кого називають "фаворитом", - експерт

12 жовтня 2021, 16:28 7
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Фото: slovoidilo.ua
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Результати останніх соцопитувань у Харкові некоректні і не відповідають дійсності

Таку думку в коментарі "УНН" висловила політичний експерт Яніна Соколовська.

За її словами, соціологи проводять дослідження, спираючись на те, що голосувати прийдуть 95% виборців, але вони не прийдуть.

"На вибори прийде десь близько 30% електорату, і той, хто мобілізує більше людей прийти на вибори, - той і стане переможцем. Саме тому дані наявних соцопитувань не зовсім коректні і не відповідають дійсності", - уточнила експерт.

Зазначимо, що соціологічна група "Рейтинг" прогнозує перемогу Ігоря Терехова на виборах у Харкові. Соколовська з цим не згодна, нагадуючи про потужну прихильність різних політсил до Михайла Добкіна.

"Не факт, що переможцем буде Терехов. Думаю, що Михайло Добкін буде набирати. Адже вийшло так, що його і демократичні, і опозиційні сили підтримали. Враховуючи підтримку, Добкін матиме хороший результат", - додала Соколовська.

Нагадаємо, дострокові вибори харківського міського голови, призначені після смерті Геннадія Кернеса, відбудуться 31 жовтня 2021 року. Головними претендентами на посаду мера Харкова є нинішній в.о. міського голови Ігор Терехов і колишній мер Харкова і колишній губернатор Харківської області Михайло Добкін.

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