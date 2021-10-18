На средства избирательной кампании Михаила Добкина в больницах Харькова оборудуются новые места с доступом к кислороду

Команда лидера ОО "Наш Дом – Харьков", кандидата на должность харьковского городского головы Михаила Добкина приступила к монтажу дополнительной кислородной трассы в одной из больниц Харькова, что даст дополнительные 35-40 точек доступа к кислороду для тяжелых больных COVID-19

Об этом Михаил Добкин сообщил в своем телеграм-канале.

В частности, политик отметил, что сегодня Харьковский горсовет "официально признал, что в Харькове не осталось ни одной койки с кислородом. Трусливо выставили на пресс-конференцию замдиректора департамента, которая ничего не решает".

"Учитывая негативную тенденцию и беспомощность временной власти, мы своими силами приступили к монтажу дополнительной кислородной трассы в одной из больниц Харькова", - написал Михаил Добкин.

По его словам, подрядчиков мало, сроки сжатые, но уже "в ближайшее время это даст плюс 35-40 точек доступа к поточному кислороду для тяжелых больных. Не больше, потому что нужно сохранить давление в трассе. Уже установлен новый редуктор, краны для подключения к основной трассе и самой кислородной бочке. Сейчас идут работы по монтажу уже в самом корпусе больницы".

Михаил Добкин также призвал "бизнес и всех, кто может, включаться в ситуацию, помогать больницам и волонтерам". "Уже совсем скоро я официально возьму ситуацию в свои руки. Справимся. Харьков выстоит!" – уверен Михаил Добкин.

Кроме того, он опубликовал фото рекламы временного и.о. мэра Харькова Игоря Терехова, добавив, что стоимость изготовления баннера такого размера больше 150 тыс. грн.

Напомним, 13 октября Михаил Добкин сообщил, что часть средств своей избирательной кампании направил на нужды харьковской медицины для противодействия пандемии COVID-19. "Принял решение направить часть средств своего избирательного фонда мэрской кампании на нужды здравоохранения города. Обойдусь без наружной рекламы", - сообщил Михаил Добкин, пообещав отчитаться о том, на что пойдут эти средства.

Через два дня Михаил Добкин сообщил, что в первую очередь на средства его избирательной кампании было оборудовано кислородными баллонами 20 машин скорой помощи и 20 бригад медиков.

Как известно, на Харьковщине одна из самых сложных в Украине ситуаций с распространением COVID-19. За минувшие сутки в области зафиксировано 823 новых случая инфекции, 16 человек умерло. Койко-места в харьковских ковидных больницах закончились еще 23 сентября, люди лежат в больницах в коридорах, часть госпитализируют за пределы города в больницы населенных пунктов области.