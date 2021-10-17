В Харькове пенсионерку насмерть загрызли собаки

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В Харькове 81-летнюю жительницу Новобаварского района, по предварительной информации, загрызли собаки

Как пишет RegioNews, об этом рассказали в отделе коммуникации полиции области.

Около 17:00 на "102" позвонила женщина и сообщила, что нашла тело своей соседки, которую загрызли собаки.

По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Харьковского УУП № 3. Полицейские установили личность погибшей. Это 81-летняя жительница дома. Погибшая и ее дочь удерживали в домовладении пять собак бойцовской породы", - сообщили правоохранители.

Сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Полиция расследует обстоятельства смерти.

Напомним, недавно в Запорожье собака до смерти загрыз женщину.

Также сообщалось, что в Днепре бойцовский пес покусал ребенка и полицейского.