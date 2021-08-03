У Запоріжжі собака до смерті загриз жінку
У Запоріжжі після нападу собаки померла 57-річна жінка
Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області, тварина перекусила жінці артерію на нозі, пише RegioNews з посиланням на ТСН.
Подія сталася учора, 2 серпня, о 20:30 у Запоріжжі. До поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої, що після укусів безпритульного собаки померла 57-річна жінка.
Напад на перехожу стався на вулиці Куликівська. На жінку накинувся безпритульний пес і покусав її. Собака прокусив артерію на нозі.
Очевидці викликали швидку. Медики намагалися реанімувати жінку, але та померла від крововтрати у кареті швидкої.
Нагадаємо, нещодавно на Черкащині собака напав на дитину. Тварина покусала дитину й переламала їй плечову кістку.
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