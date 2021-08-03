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03 серпня 2021, 10:59 3824

У Запоріжжі собака до смерті загриз жінку

03 серпня 2021, 10:59 3824
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Фото з відкритих джерел
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У Запоріжжі після нападу собаки померла 57-річна жінка

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області, тварина перекусила жінці артерію на нозі, пише RegioNews з посиланням на ТСН.

Подія сталася учора, 2 серпня, о 20:30 у Запоріжжі. До поліції надійшло повідомлення від медиків швидкої, що після укусів безпритульного собаки померла 57-річна жінка.

Напад на перехожу стався на вулиці Куликівська. На жінку накинувся безпритульний пес і покусав її. Собака прокусив артерію на нозі.

Очевидці викликали швидку. Медики намагалися реанімувати жінку, але та померла від крововтрати у кареті швидкої.

Нагадаємо, нещодавно на Черкащині собака напав на дитину. Тварина покусала дитину й переламала їй плечову кістку.

Україна смерть собака смерті Запоріжжя

 
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