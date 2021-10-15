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15 октября 2021, 17:37 26

"Меньше рекламы на бордах, больше спасенных жизней". Михаил Добкин рассказал, куда в первую очередь направил средства из своей избирательной кампании

15 октября 2021, 17:37 26
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На средства, которые лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин перечислил на нужды здравоохранения Харькова, было оборудовано кислородными баллонами 20 машин скорой помощи и 20 бригад медиков

Об этом Михаил Добкин сообщил на своем телеграм-канале.

"Как и обещал отчитываюсь. К большому сожалению, Харькову нужно все больше и больше скорых, оборудованных кислородом, чтобы тяжелых пациентов довозить до больниц. А теперь ещё и, в том числе, довозить до больниц в другие города области", - в частности написал политик.

"Кислородные баллоны в Украине, - продолжил Михаил Добкин, - "разметают", но нам повезло! Мы успели. Первые 40 штук в Харькове и уже переданы в Центр экстренной медицинской помощи. Все баллоны уже заправлены кислородом и готовы к работе".

"Итого: +20 скорых со стационарным кислородом для перевозки тяжёлых пациентов, + 20 бригад с переносными кислородными баллонами. Это только начало. Меньше рекламы на бордах, больше спасённых жизней!" – подытожил политик.

Напомним, 13 октября Михаил Добкин сообщил, что часть средств своей избирательной кампании направил на нужды харьковской медицины для противодействия пандемии COVID-19. "Принял решение направить часть средств своего избирательного фонда мэрской кампании на нужды здравоохранения города. Обойдусь без наружной рекламы", - сообщил Михаил Добкин, пообещав отчитаться о том, на что пойдут эти средства.

Как известно, на Харьковщине одна из самых сложных в Украине ситуаций с распространением COVID-19. За минувшие сутки в области зафиксировано 1492 новых случая инфекции, 21 человек умер. Койко-места в харьковских ковидных больницах закончились еще 23 сентября, люди лежат в больницах в коридорах, часть госпитализируют за пределы города в больницы населенных пунктов области.

COVID-19 Харьков Михаил Добкин

 
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