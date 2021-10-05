Терехов зробив Харків заручником COVID-19 через страх програти вибори мера, - експерт

Про це на своїй сторінці у "Фейсбуці" написала політичний експерт Світлана Кушнір.

За її словами, Харків на початку нової хвилі пандемії ковіду "вирвався вперед серед усіх міст України, навіть збільшення кількості ліжко-місць для ковід-хворих ситуації не вирішує - лікарні все одно швидко заповнюються пацієнтами під зав'язку. Введення режиму "червоної" зони карантину в Харкові - питання найближчих днів".

"Але, чомусь, не тимчасовий мер Терехов звернув на це увагу, а Михайло Добкін, який і закликав терміново зібрати міських депутатів. Терехов і Добкін, звичайно, суперники на виборах мера, що наближаються. Але депутати підтримали саме Добкіна, який зараз не має ніякого відношення ні до міськради, ні до міської влади взагалі. Так що тут питання не в особистих рахунках і не в політиці взагалі, а тільки в здоровому глузді", - написала експерт.

Просто, за її словами, "хтось розуміє, яка небезпека насувається на Харків, розуміє, що треба терміново зібратися і виробити рішення, а хтось продовжує удавати, що управляє містом, ситуацію контролює, і взагалі - все добре. Бачачи це, депутати, які перебувають при здоровому глузді, звичайно, опиняються в опозиції Терехову. Навіть ті, хто раніше входили в так звану коаліцію. Її вже немає, міськрада Терехова не слухає, тому що, ну, як його слухати при такому його ставленні до реальності?"

"До речі, сесію міськради, призначену на вересень, Терехов скасував і переніс. На невизначений термін. Терехов явно уникає говорити на тему ковіду в публічному форматі. Тому що пояснити, чому місто виявилося абсолютно не готове до чергової хвилі ковіду, він просто не в змозі. Адже грошей і часу було предостатньо. А зараз їх немає, як немає і підготовки міської системи охорони здоров'я до напливу ковід-пацієнтів", - додала Кушнір.

"У разі проведення сесії міськради Терехову довелося б пояснюватися публічно - тобто, не тільки перед депутатами, а й перед жителями Харкова. Було б багато неприємних запитань і багато невиразних відповідей в.о. мера. Але без проведення сесії неможливо, наприклад, провести перерозподіл коштів бюджету на потреби медицини. Тобто, без сесії в місті консервується ситуація, коли медицина просто буде безсила рятувати хворих на ковід. Терехов це прекрасно розуміє - не може не розуміти. Але, з усім тим, уникнути особистої ганьби за провалену підготовку Харкова до ковіду для нього важливіше, ніж здоров'я харків'ян. Вибори мера і бажання на них перемогти визначають єдину мету і головний мотив дій Терехова. А зовсім не благополуччя і навіть життя харків'ян", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, 3 жовтня лідер ГО "Наш Дім - Харків", кандидат на посаду харківського міського голови Михайло Добкін закликав усі "адекватні сили в Харківській міській раді" ініціювати позачергову сесію, щоб терміново виділити кошти для протидії новій хвилі COVID-19.

Ліжко-місця в харківських ковідних лікарнях закінчилися ще 23 вересня, люди лежать у лікарнях у коридорах, частину госпіталізують за межі міста до лікарень населених пунктів області. За кількістю хворих і померлих від COVID-19 Харків тримає одне з перших місць в Україні.