Михаил Добкин направил часть средств своей избирательной кампании на борьбу с COVID-19 в Харькове

Лидер ОО "Наш Дом – Харьков", кандидат на должность харьковского городского головы Михаил Добкин направил часть средств своего избирательного фонда на нужды здравоохранения города в связи с тяжелой ситуацией с эпидемией COVID-19

Об этом Михаил Добкин сообщил на своем телеграм-канале.

По его словам, ситуация с заболеваемостью COVID-19 "развивается в Харькове по худшему из всех возможных сценариев. Городская власть в этом вопросе импотентна".

"Принял решение направить часть средств своего избирательного фонда мэрской кампании на нужды здравоохранения города. Обойдусь без наружной рекламы. О проделанном сообщу позже", - сообщил Михаил Добкин.

Напомним, в последние дни в Харькове и Харьковской области одна из самых тяжелых по стране ситуаций с распространением коронавируса. За минувшие сутки на Харьковщине зафиксировано 1526 новых случаев COVID-19, что является самым высоким показателем по стране.

Также за 12 октября от коронавирусной инфекции в Харьковской области умерло 45 человек. Эксперты констатируют полную неготовность Харькова к нынешней волне COVID-19.

Койко-места в харьковских ковидных больницах закончились еще 23 сентября, люди лежат в больницах в коридорах, часть госпитализируют за пределы города в больницы населенных пунктов области.